Oceania Cruises bestellt weiteres Sonata-Schiff
Die Reederei hat bei Fincantieri den Bau ihres fünften Schiffes der Sonata-Klasse in Auftrag gegeben. Die Auslieferung ist für 2037 geplant.
Oceania Cruises hat den Bau eines fünften Schiffes der Sonata-Klasse bekannt gegeben. Die Auslieferung des Neubaus ist für das Jahr 2037 vorgesehen. Nach Angaben der Reederei folge die Beauftragung auf die anhaltende Nachfrage nach der neuen Schiffsgeneration bzw. dem Rekord-Buchungsstart der Oceania Sonata im Jänner. Jason Montague, Chief Luxury Officer von Oceania Cruises, sagt dazu: „Die rekordverdächtige Nachfrage nach der Oceania Sonata bestätigt, dass Reisende Auswahl, Verbundenheit und authentische Erlebnisse suchen. Mit der Erweiterung um ein fünftes Schiff der Sonata-Klasse können wir unseren Gästen noch mehr bereichernde und erlebnisorientierte Reisemöglichkeiten bieten.“
Start der Sonata-Klasse
Das erste Schiff, die Oceania Sonata, soll im August 2027 debütieren. Laut Reederei bietet die neue Klasse ein Drittel mehr Platz im Vergleich zu bisherigen Schiffen, neue Suitenkategorien, neu gestaltete Kabinen sowie zusätzliche gastronomische Konzepte. Dazu zählen La Table par Maîtres Cuisiniers de France und Nikkei Kitchen. 2027 soll mit der Oceania Arietta auch bereits das zweite Schiff der Klasse an den Start gehen. Das Schwesternschiff soll im wesentlichen die gleichen zentrale Ausstattungsmerkmale und Designkonzepte wie die Oceania Sonata aufweisen. Der fünfte Neubau wurde nun für 2037 angekündigt. (red)
Autor/in:
Julia Trillsam
Redakteurin
Julia Trillsam hat Publizistik- und Kommunikationswissenschaft an der Universität Wien studiert. Jetzt ist sie bereit, die Welt zu bereisen. Je sonniger die Destination, desto schneller sind ihre Koffer gepackt.
