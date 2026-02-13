| news | technologie
Technische Probleme beim Newsletter-Versand
Liebe Leser:innen, der Erstversand des heutigen tip-daily (Freitag, der 13. Februar 2026) war von kleineren technischen Problemen überschattet. Hier nun die korrigierte Fassung des Newsletters.
Autor/in:
Dieter Putz
Redakteur / Managing Editor
Dieter ist seit 25 Jahren wichtiger Teil des Profi Reisen Verlag-Teams. Fast jedes geschriebene Wort, das die Redaktion verlässt, geht über seinen Schreibtisch.
Touristiknews des Tages
13 Februar 2026
