Amadeus integriert Buchungs-Funktion in Bistro Portal
Amadeus bietet Reisebüros künftig im Amadeus Bistro Portal neben der Beratung und dem Agebotsvergleich auch eine Buchungsmöglichkeit für Pauschalreisen.
Das für die Fest- oder Optionsbuchung ausgewählte verfügbare Angebot auf der Amadeus Selling Platform Connect wird über den im Vakanzfenster befindlichen Button „Buchen in Bistro“ automatisch in ein neues Buchungsformular übertragen, in dem die persönlichen Daten des Reisenden ergänzt werden. Im nächsten Schritt kann die Buchung abgeschlossen werden, ohne Bistro Portal zu verlassen, wie das Technologieunternehmen mitteilt.
Eine Änderung der Buchung ist wie gewohnt in Amadeus Tour Market möglich. Für die Buchungsmöglichkeit in Bistro Portal ist laut Amadeus kein separates Login erforderlich. Der bisherige Übertrag eines Reiseangebots in angeschlossene Buchungssysteme bleibt bestehen.
„Wir freuen uns, unseren Kunden mit der neuen Buchungsmöglichkeit eine Workflow-Vereinfachung in Bistro Portal anbieten zu können. Insbesondere Neu- und Quereinsteigern ermöglichen wir mit einem geführten Buchungsprozess und dem Abschluss der Buchung in Bistro Portal einen leichten und effizienten Weg, Reisen zu buchen – alles in einem System“, sagt Ljiljana Budalic, Director Product Management Leisure. Die neue Funktion „Buchen in Bistro“ werde Amadeus Bistro Portal Kunden:innen kostenfrei zur Verfügung stehen. Die Markteinführung ist für das zweite Quartal 2026 geplant. (red)
13 Februar 2026
