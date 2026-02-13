AIDA feiert 30er mit Geburtstagsreisen

No Angels und Partystimmung

Vom 6. bis 13. Juni 2026 steuert AIDAperla mit Haugesund, Nordfjordeid und Stavanger norwegische Highlights an. Musikalischer Höhepunkt an Bord ist ein Live Konzert der No Angels, Deutschlands erfolgreichster Girlband. Für Club Feeling sorgt zusätzlich das DJ Trio Live Beats.

Bereits vom 1. bis 8. Juni 2026 erleben Gäste auf AIDAprima eine Mischung aus Musik und Natur. Während die Route durch spektakuläre Fjordlandschaften nach Bergen, Olden, Haugesund und Kristiansand führt, sorgt an Bord Europas Partyband Nr. 1, die Hermes House Band, für Partystimmung. Ergänzt wird das musikalische Programm durch DJ Antoine.

Geburtstagsparade am 7. Juni

Den Höhepunkt der Geburtstagsfeier bildet das Schwesterntreffen am 7. Juni 2026 in Hamburg. Dort finden sich gleich drei Schiffe der Kussmundflotte ein, um sich zu einer Geburtstagsparade zu formieren. Bereits am 6. Juni 2026 erreicht AIDAperla die Elbstadt. Das Schiff bleibt über Nacht, um am Folgetag Teil der Kussmundparade zu werden. Am 7. Juni macht zunächst AIDAsol am Cruiseterminal in Altona fest, am Abend läuft AIDAprima ein. Gemeinsam treffen sie sich auf der Elbe und bilden die Kulisse für die Jubiläumsfeier – ein emotionales Erlebnis für Gäste an Bord und Fans an Land gleichermaßen.

AIDA Specials – Urlaub mit Motto

Die Jubiläumsreisen sind Teil der AIDA Specials: besondere Event Reisen mit prominenten Gästen, kuratierten Programmpunkten und einem Extra an Erlebnissen, Emotionen und Überraschungen. Von Musik über Kultur bis Festival-Feeling. Weitere Informationen zu allen AIDA Specials sind auf aida.de/aidaspecials zu finden. Die beiden Geburtstagsreisen sind ab sofort buchbar. (red)