Überraschender Führungswechsel bei Norwegian Cruise Line Holding

Harry Sommer, President, CEO und Director von NCLH, tritt mit sofortiger Wirkung zurück und macht Platz für John W. Chidsey, der zuletzt als CEO die Subway Restaurants geleitet hat.

Der Führungswechsel bei der Norwegian Cruise Line Holding kommt überraschend. Nach rund 30 Jahren im Dienst von NCL verlässt Harry Sommer das Unternehmen, die Mutter der Marken NCL, Oceania und Regent Seven Sea Cruises, mit sofortiger Wirkung. Als neuer President und CEO wurde John W. Chidsey, ein bewährter Spezialist für Verbrauchermarken, so eine Mitteilung, ernannt. Ziel der Umbesetzung sei die „nächste Phase von Wachstum und Umsetzung voranzutreiben“.

Strategischer und operativer Wandel

John W. Chidsey wurde im Februar 2025 in den Vorstand von NCLH berufen, zuvor hatte er diese Funktion bereits von 2013 bis 2022 inne. Chidsey könne auf umfassende Erfahrung in der Führung globaler Konsumentenorientierter Unternehmen in Zeiten von strategischem und operativem Wandel zurückgreifen, so heißt es in der Aussendung. Er verfüge über Erfahrung mit Franchise-Modellen ebenso wie mit Ertragsgesteuerten, Asset-intensiven Geschäftsfeldern. Er habe in seiner Karriere Unternehmen an Wendepunkten geleitet, die Umsetzung verstärkt, die operative Disziplin wiederhergestellt und Organisationen für verbesserte Leistung etabliert. Zuletzt war er fünf Jahre lang als CEO der Subway Restaurants tätig, wo er die Marke neu positioniert, die Abläufe modernisiert und die langfristige Wachstumsstrategie des Unternehmens gestärkt habe.

„John ist der Richtige, um das Unternehmen durch seine nächste Phase von Umsetzung und Performance Verbesserung zu führen“, erklärt Vorstandsvorsitzende Stella David.

Harry Sommer war rund 30 Jahre für NCL tätig. Im Juli 2023 war er Frank Del Rio als President und CEO der Holding nachgefolgt. Bis dahin hatte er NCL als CEO geleitet. Erstaunlich ist, dass in der NCLH-Mitteilung lediglich der Führungswechsel thematisiert, Sommer aber darüber hinaus nicht weiter erwähnt – oder, wie üblich, gedankt – wird. (red.)