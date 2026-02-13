tip

travel industry professional

Österreichs führende Reisebüro- und Tourismusfachzeitung

Skip to Content

Überraschender Führungswechsel bei Norwegian Cruise Line Holding


Harry Sommer, President, CEO und Director von NCLH, tritt mit sofortiger Wirkung zurück und macht Platz für John W. Chidsey, der zuletzt als CEO die Subway Restaurants geleitet hat. 

John W. Chidsey, President and CEO Norwegian Cruise Line Holding

Der Führungswechsel bei der Norwegian Cruise Line Holding kommt überraschend. Nach rund 30 Jahren im Dienst von NCL verlässt Harry Sommer das Unternehmen, die Mutter der Marken NCL, Oceania und Regent Seven Sea Cruises, mit sofortiger Wirkung. Als neuer President und CEO wurde John W. Chidsey, ein bewährter Spezialist für Verbrauchermarken, so eine Mitteilung, ernannt. Ziel der Umbesetzung sei die „nächste Phase von Wachstum und Umsetzung voranzutreiben“.

Strategischer und operativer Wandel 

John W. Chidsey wurde im Februar 2025 in den Vorstand von NCLH berufen, zuvor hatte er diese Funktion bereits von 2013 bis 2022 inne. Chidsey könne auf umfassende Erfahrung in der Führung globaler Konsumentenorientierter Unternehmen in Zeiten von strategischem und operativem Wandel zurückgreifen, so heißt es in der Aussendung. Er verfüge über Erfahrung mit Franchise-Modellen ebenso wie mit Ertragsgesteuerten, Asset-intensiven Geschäftsfeldern. Er habe in seiner Karriere Unternehmen an Wendepunkten geleitet, die Umsetzung verstärkt, die operative Disziplin wiederhergestellt und Organisationen für verbesserte Leistung etabliert. Zuletzt war er fünf Jahre lang als CEO der Subway Restaurants tätig, wo er die Marke neu positioniert, die Abläufe modernisiert und die langfristige Wachstumsstrategie des Unternehmens gestärkt habe.

„John ist der Richtige, um das Unternehmen durch seine nächste Phase von Umsetzung und Performance Verbesserung zu führen“, erklärt Vorstandsvorsitzende Stella David.

Harry Sommer war rund 30 Jahre für NCL tätig. Im Juli 2023 war er Frank Del Rio als President und CEO der Holding nachgefolgt. Bis dahin hatte er NCL als CEO geleitet. Erstaunlich ist, dass in der NCLH-Mitteilung lediglich der Führungswechsel thematisiert, Sommer aber darüber hinaus nicht weiter erwähnt – oder, wie üblich, gedankt – wird. (red.)

  nclh, norwegian cruise line holding ltd, norwegian cruise line, regent seven seas, oceania, führungswechsel, harry sommer, john w chidsey

Der Artikel hat Ihnen gefallen? Wir freuen uns, wenn sie diesen teilen!






Autor/in:

Herausgeberin / Chefredakteurin

Elo Resch-Pilcik, Mitgründerin des Profi Reisen Verlags im Jahr 1992, kann sich selbst nach mehr als 30 Jahren Touristik - noch? - nicht auf eine einzelne Lieblingsdestination festlegen.



Touristiknews des Tages
13 Februar 2026

11:34
AIDA feiert 30er mit Geburtstagsreisen
11:29
Überraschender Führungswechsel bei Norwegian Cruise Line Holding
11:24
Emirates: Premium Economy auf weiteren Destinationen
10:12
WKO: Vorbereitungskurs auf die Befähigungsprüfung Reisebüro
09:59
ÖCC: Rekordjahr für Österreichs Campingplätze
09:00
Valentins Deals von TUI bis 18. Februar
08:00
Brussels Airlines mit Tribut an "Tintin"

Lesen Sie weitere
Artikel aus dieser Rubrik

Advertising




Tägliche Touristik News für Reisebüro Agents, Counter, Veranstalter, Fluglinien, Kreuzfahrten
Copyright © für alle Artikel: tip / tip-online.at & Profi Reisen Verlagsgesellschaft m.b.H.