Emirates: Premium Economy auf weiteren Destinationen
Emirates baut ihr Premium-Economy-Angebot weiter aus und plant den Einsatz zusätzlicher Flugzeuge sowie eine umfassende Produktverbesserungen im gesamten Streckennetz.
Ziel sei es, noch mehr Passagieren ein noch besseres Reiseerlebnis zu bieten und das Premium-Produkt auf zentralen Routen sicherzustellen, wie die Fluggesellschaft informiert. Im Rahmen des laufenden Retrofit-Programms schließet Emirates bis Mitte April die Umrüstung ihres ersten Zwei-Klassen-A380 mit hoher Sitzplatzdichte ab. Das Flugzeug werde künftig in einer Drei-Klassen-Konfiguration mit 76 Sitzen in der Business Class, 56 Sitzen in der Premium Economy und 437 Sitzen in der Economy Class eingesetzt.
Strecken mit neuem Angebot
Das erste modernisierte Flugzeug wird vom 14. April bis 31. Mai auf den Flügen EK903/904 zwischen Dubai und Amman eingesetzt. Ab dem 1. Juni folgt erstmals der Einsatz auf der Strecke EK139/140 zwischen Dubai und Prag. Bis November plant Emirates, alle 15 A380 mit bisheriger Zwei-Klassen-Konfiguration auf das neue Drei-Klassen-Layout umzurüsten.
Auch auf weiteren Strecken werde das Premium-Economy-Angebot voraussichtlich ab März ausgeweitet: Ab dem 29. März werden die Flüge EK709/710 zwischen Dubai und Mauritius mit einer umgebauten Boeing 777-200LR in Drei-Klassen-Konfiguration durchgeführt, ebenso ab 1. Mai die Flüge nach Ho-Chi-Minh-Stadt. Ab 1. Oktober werden die Flüge EK382/383 nach Hongkong von einer Boeing 777-300ER auf einen A380 umgestellt. Ab dem 1. Dezember kommt ein umgerüsteter A380 mit Premium Economy zum Einsatz. Ebenfalls ab dem 1. Oktober setzt Emirates auf den Flügen EK362/363 zwischen Dubai und Guangzhou einen A380 in Drei-Klassen-Konfiguration ein, mit Sitzplätzen in First, Business und Economy Class. (red)
Autor/in:
Christiane Reitshammer
Freie Journalistin
Christiane Reitshammer war von 2003 bis 2012 fix im Team als Redakteurin und Chefin vom Dienst. Als freie Journalistin ist sie nicht nur gerne für „tip“ und „reisetipps“ unterwegs, sondern unterstützt auch regelmäßig die Redaktion im Print, online und in den Sozialen Medien.
