WKO: Vorbereitungskurs auf die Befähigungsprüfung Reisebüro

Kurszeiten Präsenz:

2. November bis 13. November 2026 sowie 23. November bis 27. November 2026 Montag bis Freitag von 8 bis 17 Uhr, WIFI Steiermark

Kurszeiten Online:

16. November bis 19. November 2026 sowie 30. November bis 2. Dezember 2026 jeweils von 17 bis 21 Uhr

Kosten:

3.700 EUR pro Person / 5% Frühbucherbonus bis 30. April 2026

Im Kursbeitrag enthalten sind sämtliche Unterlagen und Skripten in gedruckter und digitaler Form. Verpflegung und Übernachtung sind nicht inkludiert.

Information und Anmeldung:

https://www.wko.at/stmk/tourismus-freizeitwirtschaft/reisebueros/steirischer-vorbereitungskurs-reisebuerobefaehigungspruefung

Der Kurs ist auf Anfrage mit oder ohne „Tarifwesen“ buchbar. Der „Tarifwesen-Kurs“ findet von 25. bis 27. November 2026, jeweils von 8 bis 17 Uhr am WIFI Steiermark statt.

Rückfragen Wirtschaftskammer Steiermark Fachgruppe der Reisebüros T 0316 601-466 E reisebueros@wkstmk.at