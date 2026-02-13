| news | weiterbildung » reisebuero
WKO: Vorbereitungskurs auf die Befähigungsprüfung Reisebüro
Der Reisebüro–Intensivkurs der Wirtschaftskammer Steiermark bereitet Teilnehmerinnen und Teilnehmer gezielt und umfassend auf die Befähigungsprüfung Reisebüro vor.
Kurszeiten Präsenz:
2. November bis 13. November 2026 sowie 23. November bis 27. November 2026 Montag bis Freitag von 8 bis 17 Uhr, WIFI Steiermark
Kurszeiten Online:
16. November bis 19. November 2026 sowie 30. November bis 2. Dezember 2026 jeweils von 17 bis 21 Uhr
Kosten:
3.700 EUR pro Person / 5% Frühbucherbonus bis 30. April 2026
Im Kursbeitrag enthalten sind sämtliche Unterlagen und Skripten in gedruckter und digitaler Form. Verpflegung und Übernachtung sind nicht inkludiert.
Information und Anmeldung:
https://www.wko.at/stmk/tourismus-freizeitwirtschaft/reisebueros/steirischer-vorbereitungskurs-reisebuerobefaehigungspruefung
Der Kurs ist auf Anfrage mit oder ohne „Tarifwesen“ buchbar. Der „Tarifwesen-Kurs“ findet von 25. bis 27. November 2026, jeweils von 8 bis 17 Uhr am WIFI Steiermark statt.
Rückfragen Wirtschaftskammer Steiermark Fachgruppe der Reisebüros T 0316 601-466 E reisebueros@wkstmk.at
Autor/in:
Dieter Putz
Redakteur / Managing Editor
Dieter ist seit 25 Jahren wichtiger Teil des Profi Reisen Verlag-Teams. Fast jedes geschriebene Wort, das die Redaktion verlässt, geht über seinen Schreibtisch.
13 Februar 2026
