ÖCC: Rekordjahr für Österreichs Campingplätze

„Wir freuen uns über die kontinuierlich steigenden Camping-Nächtigungen in Österreich. Die heimischen Camping- und Stellplätze verzeichnen seit Jahren eine hohe Auslastung – ein klares Zeichen für die Qualität und den Service, den Camper:innen hierzulande erwarten dürfen. Österreich hat sich damit sowohl im Sommer als auch im Winter als attraktive Reisedestination etabliert – für österreichische Camper:innen ebenso wie für internationale Gäste", erklärt Tomas Mehlmauer, Präsident des Österreichischen Camping Clubs (ÖCC). Zu den am stärksten vertretenen Nationen zählen neben Österreich vor allem Deutschland, die Niederlande, die Schweiz und Liechtenstein sowie Tschechien.

Sommer bleibt Hauptsaison

Der April war 2025 besonders erfolgreich für Österreichs Camping- und Stellplätze: Während 2024 noch 178.104 Nächtigungen gezählt wurden, waren es im April 2025 bereits 357.186. „Im April haben sich die Nächtigungen auf den heimischen Campingplätzen verdoppelt. Das hat vor allem mit den milden Temperaturen und den Osterferien zu tun", ordnet Mehlmauer die Zahlen ein. "Auch der Juni war ein sehr starker Monat – viel Sonne und wenig Niederschlag lockten Camper:innen nach Österreich."

Wintercamping weiter im Aufwind

Der Sommer bleibt zwar die Hauptsaison für das Campen in Österreich, zugleich zeigt sich jedoch ein anhaltender Trend zum Wintercamping. Besonders im November und Dezember stiegen die Nächtigungszahlen im Vergleich zu 2024 um jeweils rund 13%. Parallel dazu zeichnet sich eine weitere Entwicklung ab: Die Zahl der Check-ins steigt kontinuierlich, gleichzeitig werden die Aufenthalte kürzer. Österreichweit liegt die durchschnittliche Aufenthaltsdauer aktuell bei 3,7 Tagen. Eine Ausnahme bildet Kärnten: Dort beträgt die durchschnittliche Aufenthaltsdauer 5,3 Tage. Österreichische Gäste, die in Kärnten campen, verweilen sogar besonders lange – im Schnitt 8,2 Tage.

Kärnten und Tirol liegen vorne

Spitzenreiter und beliebtestes Camping-Bundesland war 2025 wieder Kärnten (2.577.185 Nächtigungen). Das südliche Bundesland lockt vor allem im Sommer mit Seen und Wandermöglichkeiten. In Tirol wurde mit 2.522.095 Nächtigungen am zweithäufigsten gecampt – besonders beliebt ist Tirol im Winter. Auf Platz drei kommt Salzburg (998.884), gefolgt von der Steiermark (756.680). Im Burgenland wurde insgesamt 561.498-mal gecampt, in Oberösterreich etwas weniger oft, nämlich 505.868-mal. Vorarlberg zählte 450.624 und Niederösterreich 299.772 Nächtigungen, in Wien wurde 125.689-mal auf Camping- oder Stellplätzen übernachtet.

Ermäßigungen für ÖCC-Mitglieder

„Als größte Interessensvertretung der Camper:innen in Österreich ist es uns ein Anliegen, sowohl unsere langjährigen, erfahrenen Mitglieder bestmöglich zu unterstützen als auch neugierige Urlauber:innen für das Campen zu begeistern und ihnen diese naturnahe Urlaubsform näherzubringen", so Mehlmauer. Neben persönlicher Reiseberatung und einer eigenen Campingzeitschrift würden Mitglieder zudem von attraktiven Ermäßigungen bei über 3.800 Campingplätzen oder beim Mieten von Wohnmobilen profitieren, so der ÖCC in der Aussendung. (red)