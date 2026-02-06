Studie: Solo Reisen stark im Aufwind

Alleine sein war noch nie so gefragt – insbesondere, wenn es ums Reisen geht. Das belegt die neue Studie* von easyJet. Demnach gaben 65% der deutschen Erwachsenen im Rahmen einer Befragung an, dass sie kürzlich allein gereist sind und fast die Hälfte (43%) dass sie sich für dieses Jahr eine Solo-Reise vorgenommen haben. Weitere 32% geben an, offen für eine Alleinreise zu sein, haben ihre Reisepläne jedoch noch nicht festgelegt.

Positive Emotionen

Freiheit, Flexibilität und das Gefühl, den Urlaub ganz nach den eigenen Vorstellungen zu gestalten, treiben diesen Trend an. Solo-Reisende geben an, sich präsenter zu fühlen (80%), spontaner zu sein (64%) und mehr Kontrolle über ihre Zeit zu haben (31%) als bei Reisen in Gruppen oder als Paar. Mehr als ein Drittel (35%) gibt an, sich während einer Solo-Reise besonders stolz gefühlt zu haben. Weitere 31% berichten, dass das Alleinreisen ihnen ein stärkeres Gefühl von Kontrolle über ihre Zeit und Entscheidungen vermittelt und ihr Selbstvertrauen mehr gestärkt hat (27%), als sie zuvor erwartet hatten.

Allein aber nicht einsam

Alleinreisen ist zudem überraschend sozial: Mehr als die Hälfte (56%) der deutschen Solo-Reisenden gibt an, während ihrer Reise eine bedeutungsvolle Verbindung aufgebaut zu haben – von neuen Freundschaften über kurze, aber prägende Begegnungen bis hin zu romantischen Momenten. Besonders jüngere Reisende, vor allem die Generation Z (74%), berichten davon, dass sie alleinreisend leichter neue Menschen kennenlernen, während Boomer (46%) weniger an neuen Bekanntschaften interessiert sind als der Durchschnitt.

Aktion in Berlin - Dinner for One

Trotz der vielen Vorteile gibt es noch einige Hemmnisse, die Reisende von der ersten Solo-Tour abhalten. Eines davon ist laut Studie: allein in einem Restaurant oder einer Bar zu sitzen. Passend zum Valentinstag bietet easyJet daher ein "Table for One" Dinner-Erlebnis, das die Freude am Alleinreisen zelebriert und den letzten Anstoß geben soll, den Schritt zu wagen. Am 12. Februar präsentiert easyJet ein strikt auf Einzelgäste ausgerichtetes Dinner-Setting in Zusammenarbeit mit dem Restaurant Material in Berlin. „Beim Alleinreisen geht es nicht darum, furchtlos zu sein, sondern darum zu erkennen, wie viel Freiheit entsteht, sobald man aufhört zu warten. Mit Table for One feiern wir genau diese Unabhängigkeit und erinnern daran, dass man nicht immer eine Plus-One braucht, um loszuziehen“, sagt Lizzie Davies, Head of Marketing Central Europe bei easyJet.

Die Studie wurde von easyJet in Auftrag gegeben und im Jänner 2026 von OnePoll unter 2.000 Befragten in Deutschland durchgeführt. Grundlage war eine quantitative Online-Befragung. (red)