Freizeit- und Reisemesse kehrt nach Salzburg zurück
Nach 15 Jahren findet in Salzburg wieder eine Freizeit- und Reisemesse statt. Vom 6. bis 8. März 2026 wird sie als Kombimesse „Freizeit & Reise, Auto und Garten“ durchgeführt.
Tolle Neuigkeiten für Westösterreich: Nach 15 Jahren Pause findet in Salzburg wieder eine Reise- und Freizeitmesse statt. Vom 6. bis 8. März 2026 öffnet die neue Kombimesse „Freizeit & Reise, Auto und Garten“ ihre Tore. Zuvor war das Format unter dem Namen TOURF bekannt. Die Messe richtet sich an Endkund:innen ebenso wie an Fachbesucher:innen und bietet reiserelevanten Unternehmen, Reedereien und Veranstaltern eine Plattform zur Präsentation ihrer Angebote. Für Westösterreich entsteht damit erneut eine regionale Messe mit Fokus auf Reisen und Freizeit.
"Endlich wieder eine Messe in Westösterreich"
„Ich finde es toll, dass es endlich wieder eine Messe zu diesem Thema in Westösterreich gibt. Uns in Westösterreich fehlt das. Vor allem für Tagesbesucher ist es eine gute Möglichkeit, ohne aufwändige Anreise und Übernachtung teilzunehmen“, sagt Alfred Rohrmoser von flugfieber.com-Reisen.
Mit der Rückkehr der Messe nach Salzburg eröffnet sich für Aussteller die Chance, neue Kund:innenkontakte zu knüpfen und bestehende Beziehungen zu pflegen. Für Besucher:innen bietet die Messe einen kompakten Überblick über Angebote aus den Bereichen Reisen, Freizeit, Auto und Garten.
Weitere Informationen zur Messe unter: www.freizeitmessesalzburg.at (red)
