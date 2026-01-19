Mondial lädt zur KnoWhere! 2026

FachbesucherInnen erwartet auch heuer eine facettenreiche Veranstaltung rund um Locationsuche, Networking und Innovation. Mehr als 40 Aussteller haben sich für die KnoWhere! 2026 angekündigt – darunter Eventlocations, Hotels, Hotelketten, Veranstaltungsorte, Regionen sowie spezialisierte Eventdienstleister. Damit bietet die Messe einen kompakten und effizienten Überblick über aktuelle Angebote und Trends der Meeting- und Eventbranche.

Künstliche Intelligenz im Fokus

Die KnoWhere! hat sich in den vergangenen Jahren als persönliches Branchentreffen etabliert. Die Veranstaltung setzt bewusst auf eine überschaubare Größe und eine offene Atmosphäre, die den direkten Austausch zwischen Location-Scouts, EventplanerInnen und BranchenvertreterInnen fördert.

Ein Highlight der KnoWhere! 2026 ist die Keynote von Jan Filipzik (VOK DAMS, Deutschland), einer der führenden Live- und Eventmarketing-Agenturen Europas. Unter dem Titel „Wie KI die Eventbranche verändert“ gibt Filipzik exklusive Einblicke in aktuelle Entwicklungen, Chancen und konkrete Anwendungsbeispiele von Künstlicher Intelligenz im Eventmarketing.

Eckdaten der KnoWhere! 2026

Datum: Montag, 16. Februar 2026

Uhrzeit: 15.00 - 19.00 Uhr

Location: Wien Museum, Karlsplatz 8, 1040 Wien

Anmeldung zur KnoWhere! 2026 ist kostenlos HIER möglich. (red)