Mondial lädt zur KnoWhere! 2026
Mit der KnoWhere! 2026 steht am 16. Februar im Wien Museum wieder die Fachmesse für die Seminar- und Eventbranche auf dem Programm.
FachbesucherInnen erwartet auch heuer eine facettenreiche Veranstaltung rund um Locationsuche, Networking und Innovation. Mehr als 40 Aussteller haben sich für die KnoWhere! 2026 angekündigt – darunter Eventlocations, Hotels, Hotelketten, Veranstaltungsorte, Regionen sowie spezialisierte Eventdienstleister. Damit bietet die Messe einen kompakten und effizienten Überblick über aktuelle Angebote und Trends der Meeting- und Eventbranche.
Künstliche Intelligenz im Fokus
Die KnoWhere! hat sich in den vergangenen Jahren als persönliches Branchentreffen etabliert. Die Veranstaltung setzt bewusst auf eine überschaubare Größe und eine offene Atmosphäre, die den direkten Austausch zwischen Location-Scouts, EventplanerInnen und BranchenvertreterInnen fördert.
Ein Highlight der KnoWhere! 2026 ist die Keynote von Jan Filipzik (VOK DAMS, Deutschland), einer der führenden Live- und Eventmarketing-Agenturen Europas. Unter dem Titel „Wie KI die Eventbranche verändert“ gibt Filipzik exklusive Einblicke in aktuelle Entwicklungen, Chancen und konkrete Anwendungsbeispiele von Künstlicher Intelligenz im Eventmarketing.
Eckdaten der KnoWhere! 2026
- Datum: Montag, 16. Februar 2026
- Uhrzeit: 15.00 - 19.00 Uhr
- Location: Wien Museum, Karlsplatz 8, 1040 Wien
Anmeldung zur KnoWhere! 2026 ist kostenlos HIER möglich. (red)
Autor/in:
Julia Trillsam
Redakteurin
Julia Trillsam hat Publizistik- und Kommunikationswissenschaft an der Universität Wien studiert. Jetzt ist sie bereit, die Welt zu bereisen. Je sonniger die Destination, desto schneller sind ihre Koffer gepackt.
