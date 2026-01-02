Cunard: Von Hamburg in die Welt

Die Weltreise führt Gäste in 117 Nächten entlang der Kanarischen Inseln, der westafrikanischen Küste nach Asien, Australien, den USA und der Karibik zurück nach Europa. Über 200 Gäste aus dem deutschsprachigen Raum sind an Bord, wenn die Queen Anne unter anderem Kapstadt, Hongkong, Singapur, Sydney und Los Angeles anläuft. Ein besonderes Highlight: die Überquerung der internationalen Datumsgrenze am 26. März vor Honolulu.

Parallel zur Weltreise der Queen Anne startet am 11. Jänner 2026 auch die Queen Mary 2 zu ihrer 108‑Nächte‑Weltreise westwärts ab Southampton – über New York, den Panamakanal, die US‑Westküste, Australien, Asien, Südafrika und zurück nach Europa. Viele Gäste aus dem deutschsprachigen Raum nutzen die Queen Anne zunächst als stilvollen Zubringer, bevor sie in Southampton auf den legendären Ocean Liner wechseln.

Die Cunard Weltreisen 2027/2028

Auch für die kommenden Reisejahre 2027 und 2028 sind Weltreisen der Cunard Queens bereits buchbar: So zum Beispiel die 2027er-Weltreise mit der Queen Victoria, die in 111-Nächten in Southampton startet und nach Hamburg führt. Buchbar ist das Abenteuer bereits ab 17.671 EUR in der Innenkabine und ab 25.066 EUR in der Balkonkabine (jeweils pro Person). Ebenfalls buchbar ist die Südamerika-Premierenreise der Queen Anne, die in 90 Nächten ab und bis Hamburg zum Karneval nach Rio, zu den Gletschern Patagoniens oder zu den Anden führt. Die Kabinenpreise starten ab 15.121 EUR in der Innenkabine oder 23.196 EUR in der Balkonkabine (jeweils pro Person).

2028 begibt sich die Queen Anne erneut auf ein große Weltumrundung in 115 Nächten, buchbar ab 15.740 EUR in der Innenkabine und 23.180 EUR in der Balkonkabine (jeweils pro Person). Die Queen Elizabeth feiert ihre Rückkehr nach Japan im Laufe ihrer 113-Nächte-Weltreise mit Aufenthalten in Yokohama, Nagasaki sowie Busan (Südkorea). Die Reise kostet ab 15.550 EUR in der Innenkabine oder 23.850 EUR in der Balkonkabine (jeweils pro Person). (red)