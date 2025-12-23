| news | reisebuero » vertrieb
Robinson zeichnet Top-20-Reisebüros in Österreich aus
Robinson hat die 20 umsatzstärksten Agenturen des Geschäftsjahres 2024/25 bekannt gegeben und bestätigt damit die Bedeutung des stationären Vertriebs für die Premium-Clubmarke.
Robinson hat im Rahmen seines österreichischen TOP-Partnerprogramms erneut jene 20 Reisebüros ausgezeichnet, die im Geschäftsjahr 2024/25 den höchsten Umsatz erzielt haben. Das Programm würdigt die Verkaufsleistung und die enge Zusammenarbeit mit den stärksten PartnerInnen im stationären Vertrieb. Die Information an die prämierten Agenturen ist bereits erfolgt.
„Unsere TOP-20-Partner stehen für herausragende Verkaufsleistung, höchste Beratungsqualität und eine starke Identifikation mit der Marke Robinson“, betont Silvana Redo, MBA, Verkaufsleiterin Robinson Österreich. Besonders hervorgehoben wird der hohe Anteil an Standorten von TUI Das Reisebüro unter den ausgezeichneten Agenturen. Silvana Redo, Verkaufsleiterin Robinson Österreich, sowie Svea Fuhrken aus dem Sales-Team in Hannover übernehmen auch weiterhin für die persönliche Betreuung der österreichischen Partner-Reisebüros.
Vorteile und Vertriebsunterstützung
Die TOP-20-Agenturen profitieren nun ganzjährig von exklusiven Leistungen. Dazu zählen Freiaufenthalte in Robinson Clubs – sieben Nächte für die TOP 10 und drei Nächte für alle TOP-20-Partner – sowie ein Getränkeguthaben in Höhe von 50 EUR. Zusätzlich erhalten die BüroleiterInnen eine Einladung zu einer gemeinsamen Incentivereise im Jahr 2026.
Ergänzend bietet Robinson gezielte Vertriebs- und Marketingunterstützung, darunter Unterstützung bei Verkaufsförderungsaktionen und Messeauftritten, die Kostenübernahme für eine Teilnahme an Seminarreisen oder Events sowie weitere verkaufsfördernde Maßnahmen. Die Auszeichnung erfolgt mittels Urkunde und wird durch personalisierte Marketingmaterialien ergänzt.
Top-20-Robinson-Agenturen
Die 20 umsatzstärksten Agenturen des Geschäftsjahres 2024/2025 (alphabetisch gereiht):
- Geo Reisen & Erlebnis GmbH
- Grand Tours Stinatz
- Kuoni Reisen Krems
- Kuoni Reisen Landstraße
- Kuoni Reisen Wien Kärntner Ring
- Nachbaur Reisen GmbH
- Restplatzbörse Neubaugasse
- Sramek Reisen
- TUI Das Reisebüro Donauzentrum
- TUI Das Reisebüro Imst im FMZ
- TUI Das Reisebüro Innsbruck Maria-Theresien-Straße
- TUI Das Reisebüro Klagenfurt
- TUI Das Reisebüro Mariahilfer Straße
- TUI Das Reisebüro Salzburg Europark
- TUI Das Reisebüro St. Pölten
- TUI Das Reisebüro Vösendorf SCS Multiplex
- TUI Das Reisebüro Wien 19
- TUI Das Reisebüro Wien Huma
- TUI Das Reisebüro Wolfsberg
- TUI Reisecenter – Reisebüro Peter Hofbauer
Robinson-News aus erster Hand, Verkaufs- und Marketingunterstützung, Kontaktdaten zu den Clubs und Infos zu Ermäßigung für den eigenen Robinson Urlaub finden Agents unter www.go-robinson.com. (red)
robinson, vertrieb, reisebüro, auszeichnung, top-partner, clubanbieter, partnerprogramm
Autor/in:
Julia Trillsam
Redakteurin
Julia Trillsam hat Publizistik- und Kommunikationswissenschaft an der Universität Wien studiert. Jetzt ist sie bereit, die Welt zu bereisen. Je sonniger die Destination, desto schneller sind ihre Koffer gepackt.
Touristiknews des Tages
23 Dezember 2025
Lesen Sie weitere
Artikel aus dieser Rubrik
-
TUI Weihnachtspunschen 2025: Gemeinsamer Ausklang in Wien
TUI Magic Life und Austrian...
-
Coral Sommer Rallye 2025: BMW-Übergabe an Gewinner-Reisebüros
Bei der Coral Sommer Rallye...
-
Mit Dertour Austria "Backstage" bei Austrian Airlines
Knapp 20 Reisebüro-KollegInnen erhielten bei...
-
Buchungsstart für MSC World Cruise 2028
Die 115-Nächte-Reise um die Welt...
-
airtours: Luxus Hoteltag für Reiseprofis in Wien
Anfang Dezember veranstaltete airtours, die...