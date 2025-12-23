Robinson zeichnet Top-20-Reisebüros in Österreich aus

Robinson hat im Rahmen seines österreichischen TOP-Partnerprogramms erneut jene 20 Reisebüros ausgezeichnet, die im Geschäftsjahr 2024/25 den höchsten Umsatz erzielt haben. Das Programm würdigt die Verkaufsleistung und die enge Zusammenarbeit mit den stärksten PartnerInnen im stationären Vertrieb. Die Information an die prämierten Agenturen ist bereits erfolgt.

„Unsere TOP-20-Partner stehen für herausragende Verkaufsleistung, höchste Beratungsqualität und eine starke Identifikation mit der Marke Robinson“, betont Silvana Redo, MBA, Verkaufsleiterin Robinson Österreich. Besonders hervorgehoben wird der hohe Anteil an Standorten von TUI Das Reisebüro unter den ausgezeichneten Agenturen. Silvana Redo, Verkaufsleiterin Robinson Österreich, sowie Svea Fuhrken aus dem Sales-Team in Hannover übernehmen auch weiterhin für die persönliche Betreuung der österreichischen Partner-Reisebüros.

Vorteile und Vertriebsunterstützung

Die TOP-20-Agenturen profitieren nun ganzjährig von exklusiven Leistungen. Dazu zählen Freiaufenthalte in Robinson Clubs – sieben Nächte für die TOP 10 und drei Nächte für alle TOP-20-Partner – sowie ein Getränkeguthaben in Höhe von 50 EUR. Zusätzlich erhalten die BüroleiterInnen eine Einladung zu einer gemeinsamen Incentivereise im Jahr 2026.

Ergänzend bietet Robinson gezielte Vertriebs- und Marketingunterstützung, darunter Unterstützung bei Verkaufsförderungsaktionen und Messeauftritten, die Kostenübernahme für eine Teilnahme an Seminarreisen oder Events sowie weitere verkaufsfördernde Maßnahmen. Die Auszeichnung erfolgt mittels Urkunde und wird durch personalisierte Marketingmaterialien ergänzt.

Top-20-Robinson-Agenturen

Die 20 umsatzstärksten Agenturen des Geschäftsjahres 2024/2025 (alphabetisch gereiht):

Geo Reisen & Erlebnis GmbH

Grand Tours Stinatz

Kuoni Reisen Krems

Kuoni Reisen Landstraße

Kuoni Reisen Wien Kärntner Ring

Nachbaur Reisen GmbH

Restplatzbörse Neubaugasse

Sramek Reisen

TUI Das Reisebüro Donauzentrum

TUI Das Reisebüro Imst im FMZ

TUI Das Reisebüro Innsbruck Maria-Theresien-Straße

TUI Das Reisebüro Klagenfurt

TUI Das Reisebüro Mariahilfer Straße

TUI Das Reisebüro Salzburg Europark

TUI Das Reisebüro St. Pölten

TUI Das Reisebüro Vösendorf SCS Multiplex

TUI Das Reisebüro Wien 19

TUI Das Reisebüro Wien Huma

TUI Das Reisebüro Wolfsberg

TUI Reisecenter – Reisebüro Peter Hofbauer

Robinson-News aus erster Hand, Verkaufs- und Marketingunterstützung, Kontaktdaten zu den Clubs und Infos zu Ermäßigung für den eigenen Robinson Urlaub finden Agents unter www.go-robinson.com. (red)