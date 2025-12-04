Sunny Cars: Starke Mietwagennachfrage im November

Im November 2025 reservierten deutlich mehr KundInnen einen Mietwagen als im Vergleichsmonat des Vorjahres. Laut Analyse von Sunny Cars zählten Spanien, Portugal und die USA zu den beliebtesten Zielgebieten. Der durchschnittliche Buchungspreis lag bei 444 EUR und damit leicht über dem Niveau der Vormonate, jedoch unter dem Wert von November 2024 (468 EUR).

Top-Ziele und Trends bei Anmietungen

Spanien bleibt das gefragteste Mietwagenziel, mit starkem Fokus auf die Kanarischen Inseln, die rund 8% aller Buchungen ausmachten. Portugal verzeichnete ebenfalls ein deutliches Plus und schob sich im November auf Platz zwei. Besonders gefragt waren Faro, Lissabon und Madeira.

Die USA rückten im Ranking auf Platz drei vor und gewannen weiter an Bedeutung. Entsprechend verringerte sich der Anteil an Buchungen für klassische Sommerdestinationen wie Italien und Griechenland. Die fünf meistgebuchten Länder im November 2025 waren:

Spanien

Portugal

USA

Italien

Griechenland

Preise steigen an

Im Vergleich zu den Monaten des Spätsommers stiegen die Preise leicht an. Der Durchschnitt lag im November bei 444 EUR für eine Mietdauer von acht Tagen. Der höhere Preis wird teilweise durch den gestiegenen Anteil an USA-Buchungen beeinflusst, da dort sowohl Mietdauer als auch Kosten höher ausfallen. Trotz des Anstiegs gegenüber den Vormonaten lagen die Preise unter dem Vorjahresniveau von 468 EUR.

Buchungsverhalten im November

Rund 40% der Buchungen entfielen im November auf kurzfristige Anmietungen für November und Dezember 2025. Gleichzeitig buchten 60% der KundInnen bereits für das Reisejahr 2026. Die Vorausbuchungen verteilten sich gleichmäßig auf die Monate Januar bis August. FrühbucherInnen profitieren laut Sunny Cars weiterhin von einer größeren Auswahl und stabilen Preisen. (red)