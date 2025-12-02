| news | hotel
Hotel Berghof startet in die Wintersaison 2025/26
Das Hotel Berghof in St. Johann in Salzburg präsentiert zur Wintersaison 2025/26 neue Suiten, ein Rooftop-SPA und vielfältige Wintererlebnisse.
Das 4-Sterne-Superior-Hotel Berghof verbindet modernen Komfort mit alpinem Ambiente und schafft eine Basis für Winterurlaub für alle Generationen. Nur wenige Schritte von der Alpendorf Gondelbahn entfernt, gelangen Gäste direkt in das Skigebiet Snow Space Salzburg mit 210 Pistenkilometern, 12 Gipfeln, 60 Skihütten und 70 Seilbahnanlagen. Neben Ski und Snowboard gewinnen ruhige Winteraktivitäten an Bedeutung: Schneeschuhwandern, Hundeschlittenfahrten, Langlaufen, Eislaufen oder romantische Kutschenfahrten runden das Angebot ab.
Tradition und neue Suiten
Seit 60 Jahren wird das Hotel von der Familie Rettenwender geführt. Nach umfassenden Modernisierungen präsentiert sich das Haus nun mit 70 neu gestalteten Zimmern, darunter 20 neue Suiten und Familienzimmer. Private Saunen, großzügige Wohnflächen oder freistehende Badewannen auf dem Balkon setzen besondere Akzente. „Unsere Philosophie ‚Mein Platz. Mein Stück Zuhause‘ prägt das gesamte Haus und jede Weiterentwicklung“, betonen Robert und Christine Rettenwender.
Rooftop-SPA mit Weitblick
Einen Schwerpunkt bildet außerdem das neue Adults-Only Rooftop-SPA. Ein Infinity Pool mit Bergpanorama, die Panoramasauna „HöhenLuft“ und die Ruheräume „WolkenNest“ und „GoldStück“ schaffen Rückzugsorte über den Dächern des Alpendorfs. Für Familien steht ein eigener Wellnessbereich mit Indoor-Pool zur Verfügung.
Kulinarik mit regionalem Fokus
Das Panoramarestaurant serviert regionale und internationale Küche mit Ausblick auf die Salzburger Berge. Ergänzt wird das Angebot durch das Food-Sharing-Konzept im Medusa – ideal für gemeinsame Genussmomente in entspannter Atmosphäre. „Wir möchten ein rundum stimmiges Urlaubserlebnis bieten – modern, herzlich und persönlich“, erklärt Robert Rettenwender.
Weitere Informationen unter: www.hotel-berghof.com (red)
