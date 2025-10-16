Visit USA: Einladung zum Event in Wien

VertreterInnen von Fremdenverkehrsämtern, Fluglinien sowie diverser Leistungsträger stehen den Teilnehmenden für Fragen und Antworten zur Verfügung. Um 15:00 Uhr starten die Vorträge der Leistungsträger. Ab 18:00 Uhr folgt der Marketplace, der mit einem American Dinner abgeschlossen wird. Zum Ausklang der Veranstaltung lockt noch eine Verlosung (21:30 Uhr) mit zahlreichen attraktiven Sach- und Reisepreisen.

Mit dabei sind laut aktuellem Stand von 14. Oktober: Air Canada, Condor, Cruise America, Experience Scottsdale, British Airways Iberia, Deep South USA, Dutchess County, Florida Keys & Key West, Meet Boston, Explore Fairbanks Alaska, Las Vegas CVA, Travel Texas, Visit Tampa Bay, Visit St. Pete / Clearwater, Naples, Marco Island, Everglades, Groundline, Austrian Airlines, Air France / KLM, TAP, Hanse Merkur, das Konsulat der USA.

Visit USA Austria Event 2025