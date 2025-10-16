| news | destination » weiterbildung
Visit USA: Einladung zum Event in Wien
Am 11. November findet das diesjährige Visit USA Event in Wien statt. Neben Updates zu Destinationen und Airlines steht der persönliche Austausch im Mittelpunkt.
VertreterInnen von Fremdenverkehrsämtern, Fluglinien sowie diverser Leistungsträger stehen den Teilnehmenden für Fragen und Antworten zur Verfügung. Um 15:00 Uhr starten die Vorträge der Leistungsträger. Ab 18:00 Uhr folgt der Marketplace, der mit einem American Dinner abgeschlossen wird. Zum Ausklang der Veranstaltung lockt noch eine Verlosung (21:30 Uhr) mit zahlreichen attraktiven Sach- und Reisepreisen.
Mit dabei sind laut aktuellem Stand von 14. Oktober: Air Canada, Condor, Cruise America, Experience Scottsdale, British Airways Iberia, Deep South USA, Dutchess County, Florida Keys & Key West, Meet Boston, Explore Fairbanks Alaska, Las Vegas CVA, Travel Texas, Visit Tampa Bay, Visit St. Pete / Clearwater, Naples, Marco Island, Everglades, Groundline, Austrian Airlines, Air France / KLM, TAP, Hanse Merkur, das Konsulat der USA.
Visit USA Austria Event 2025
- Datum: 11. November 2025
- Ort: Novotel Wien Hauptbahnhof Canettistraße 6, 1110 Wien Beginn: 15:00 Uhr (Vorträge) oder 18:00 Uhr (Marketplace und Dinner)
- Anmeldung: www.visit-usa.at/seminar-agent-einladung/
Autor/in:
Dieter Putz
Redakteur / Managing Editor
Dieter ist seit 25 Jahren wichtiger Teil des Profi Reisen Verlag-Teams. Fast jedes geschriebene Wort, das die Redaktion verlässt, geht über seinen Schreibtisch.
