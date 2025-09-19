Krisenhinweise - powered by A3M für die Woche 38/39

Sieben Kontinente, 195 Länder, acht Milliarden Menschen: Unsere Welt steht niemals still. Tagtäglich bewegen unzählige Ereignisse die Bevölkerung in den unterschiedlichsten Teilen des Planeten - Wahlen werden abgehalten, Proteste organisiert und neue Krisenherde tun sich auf. Viele der Geschehnisse gehen in der allgemeinen Informationsflut des digitalen Zeitalters oftmals unter, einige andere sind auch schlichtweg zu weit weg. Um den Überblick zu behalten, stellt Krisenfrühwarn-Experte A3M für uns wöchentlich eine Auswahl der wichtigsten Ereignisse zusammen.

Verfassungsreferendum in Guinea:

Am Sonntag, den 21.September 2025, findet in Guinea ein Verfassungsreferendum statt. Bereits im Vorfeld wird von angespannten politischen Verhältnissen berichtet. Sowohl am Wahltag selbst als auch nach der Verkündung der Ergebnisse ist mit Protesten und möglichen gewaltsamen Zwischenfällen zu rechnen. Die Behörden verstärken daher ihre Sicherheitsmaßnahmen. Reisende sollten sich regelmäßig über die aktuelle Lage informieren, Demonstrationen und Wahlveranstaltungen meiden und den Anweisungen der Sicherheitskräfte Folge leisten.

Unabhängigkeitstag in Belize:

Ebenfalls am Sonntag begehen die Menschen in Belize den Unabhängigkeitstag. Im Zuge der Feierlichkeiten kann es zu Demonstrationen kommen, die örtliche Verkehrsbehinderungen und vereinzelt auch gewaltsame Auseinandersetzungen nach sich ziehen könnten. Vor Ort ist eine erhöhte Sicherheitspräsenz wahrscheinlich. Reisende sollten sich von politischen Veranstaltungen fernhalten, Vorsicht walten lassen und den Hinweisen der Behörden folgen.

Präsidentschaftswahlen auf den Seychellen:

Auf den Seychellen werden ab Donnerstag, den 25.September 2025, Präsidentschaftswahlen abgehalten. Im Umfeld der Wahl und insbesondere nach der Bekanntgabe der Ergebnisse sind Demonstrationen nicht auszuschließen. Die Sicherheitskräfte werden voraussichtlich verstärkt im Einsatz sein. Reisenden wird geraten, Wahlveranstaltungen und Menschenansammlungen weitläufig zu meiden sowie den Anweisungen der Behörden Folge zu leisten. Landesweiter

Streik im Luftverkehr in Italien:

Für Freitag, den 26.September 2025, hat die Gewerkschaft Cub Trasporti einen landesweiten Streik im Flugverkehr angekündigt. Reisende müssen mit erheblichen Einschränkungen rechnen: Flugausfälle und Verspätungen sind wahrscheinlich, auch vor und nach den offiziellen Streikzeiten. Betroffene sollten zusätzliche Zeit einplanen und sich rechtzeitig bei ihrer Fluggesellschaft oder ihrem Reiseveranstalter über den aktuellen Status ihrer Verbindung informieren.

Parlamentswahlen in Gabun:

Am Samstag, den 27.September 2025, finden in Gabun Parlamentswahlen statt. Sowohl im Vorfeld als auch nach Verkündung der Wahlergebnisse sind Proteste möglich, gewaltsame Zwischenfälle können nicht ausgeschlossen werden. Die Behörden treffen erhöhte Sicherheitsvorkehrungen. Reisende sollten aktuelle Informationen aus den lokalen Medien beachten, Demonstrationen meiden und besondere Vorsicht walten lassen.