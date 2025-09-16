| news | veranstalter» reisebüro
schauinsland-reisen: Sommer-Roadshow durch Österreich
Neue Ziele, frische Ideen und persönlicher Austausch: schauinsland-reisen macht vom 19. bis 29. Jänner 2026 in sieben österreichischen Städten Halt.
Anfang des nächsten Jahres präsentiert der Duisburger Reiseveranstaltern an insgesamt sieben Abenden die Highlights des Sommerprogramms 2026. Stationen sind Hohenems, Hall, Salzburg, Velden, Graz, Wien und Linz. Unter dem bekannten Motto "Sonnenseiten" erwartet die TeilnehmerInnen ein abwechslungsreiches Programm aus Information, Networking und persönlichem Austausch. Neben den Sommer-Highlights von schauinsland-reisen werden auch Insider- und Verkaufstipps vermittelt. Begleitet wird die Roadshow von Katharina Larch, die als Agenturbetreuerin den Markt in Österreich betreut, sowie zahlreichen PartnerInnen aus Hotellerie, Airlines und weiteren touristischen Bereichen.
Alle Termine im Überblick:
- 19.01.26, Hohenems
- 20.01.26, Hall
- 21.01.26, Salzburg
- 26.01.26, Velden
- 27.01.26, Graz
- 28.01.26, Wien
- 29.01.26, Linz
„Mit der Roadshow möchten wir unseren PartnerInnen in Österreich zeigen, wie wichtig uns der direkte Draht vor Ort ist. Persönliche Gespräche, echtes Feedback und gemeinsame Ideen sind für uns unverzichtbar, um gemeinsam erfolgreich zu sein. Deshalb verstehen wir die Abende nicht nur als Informationsplattform, sondern als gelebte Partnerschaft.“, betont Anja Dammann, Leiterin Partnervertrieb bei schauinsland-reisen.
Interessierte Expedienten erhalten ab Ende Oktober Einladungen per Newsletter - weitere Infos unter: www.slr-info.de. (red)
