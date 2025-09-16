schauinsland-reisen: Sommer-Roadshow durch Österreich

Anfang des nächsten Jahres präsentiert der Duisburger Reiseveranstaltern an insgesamt sieben Abenden die Highlights des Sommerprogramms 2026. Stationen sind Hohenems, Hall, Salzburg, Velden, Graz, Wien und Linz. Unter dem bekannten Motto "Sonnenseiten" erwartet die TeilnehmerInnen ein abwechslungsreiches Programm aus Information, Networking und persönlichem Austausch. Neben den Sommer-Highlights von schauinsland-reisen werden auch Insider- und Verkaufstipps vermittelt. Begleitet wird die Roadshow von Katharina Larch, die als Agenturbetreuerin den Markt in Österreich betreut, sowie zahlreichen PartnerInnen aus Hotellerie, Airlines und weiteren touristischen Bereichen.

Alle Termine im Überblick:

19.01.26, Hohenems

20.01.26, Hall

21.01.26, Salzburg

26.01.26, Velden

27.01.26, Graz

28.01.26, Wien

29.01.26, Linz

„Mit der Roadshow möchten wir unseren PartnerInnen in Österreich zeigen, wie wichtig uns der direkte Draht vor Ort ist. Persönliche Gespräche, echtes Feedback und gemeinsame Ideen sind für uns unverzichtbar, um gemeinsam erfolgreich zu sein. Deshalb verstehen wir die Abende nicht nur als Informationsplattform, sondern als gelebte Partnerschaft.“, betont Anja Dammann, Leiterin Partnervertrieb bei schauinsland-reisen.

Interessierte Expedienten erhalten ab Ende Oktober Einladungen per Newsletter - weitere Infos unter: www.slr-info.de. (red)