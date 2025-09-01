tip

Flughafen Wien begrüßt neue Lehrlinge


Vorstand Günther Ofner und die BereichsleiterInnen Susanne Ebm & Lukas Schreiner begrüßten die neuen Lehrlinge
Heute, am 1. September 2025, haben 27 neue Lehrlinge ihre Ausbildung am Flughafen Wien begonnen.

Insgesamt werden derzeit 73 junge Menschen in den Berufen Elektro- und Gebäudetechnik, KFZ- und Nutzfahrzeugtechnik, Metalltechnik, Sanitär-, Lüftungs- und Heizungstechnik, im IT-Bereich sowie seit kurzem in der Reinigungstechnik ausgebildet. Die Flughafen Wien AG setzt dabei auf ein umfassendes Ausbildungsprogramm mit eigener Lehrwerkstätte, internationalen Austauschmöglichkeiten und Fremdsprachenkursen. Zusätzlich haben die Lehrlinge die Möglichkeit, parallel zur Lehre die Matura zu absolvieren.

„Mit einer fundierten Lehrlingsausbildung investiert der Flughafen Wien in die Fachkräfte von morgen. Ein breites Aus- und Weiterbildungsangebot speziell für junge Menschen – wie Lehre mit Matura, internationale Austauschprogramme, Coachings zur Persönlichkeitsentwicklung und vieles mehr – zeichnet den Flughafen Wien als attraktiven Arbeitgeber aus“, betonen die Vorstände der Flughafen Wien AG, Mag. Julian Jäger und Dr. Günther Ofner.

Fundierte Fachausbildung & Zusatzqualifikationen 

Im Rahmen der Lehrlingsausbildung am Wiener Airport erfahren die Jugendlichen nicht nur alles über den Flughafen, sondern erhalten auch eine umfangreiche Fachausbildung mit einem fixen Ausbildungstag pro Woche, an dem individuell auf die fachlichen Bedürfnisse des jeweiligen Berufes eingegangen wird.

Neben der fachlichen Ausbildung bietet der Flughafen Wien zahlreiche Zusatzqualifikationen an: Persönlichkeitsentwicklung, Englischkurse und Mathematik-Coachings gehören ebenso zum Programm wie ein internationaler Austausch mit Partner-Flughäfen. (red)


Foto: privat

Autor/in:

Redakteurin

Julia Trillsam hat Publizistik- und Kommunikationswissenschaft an der Universität Wien studiert. Jetzt ist sie bereit, die Welt zu bereisen. Je sonniger die Destination, desto schneller sind ihre Koffer gepackt.



