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FH Klagenfurt: SkyAlps nimmt Flüge nach Rom auf


SkyAlps
Der Flughafen Klagenfurt baut sein internationales Streckenangebot weiter aus: Ab 4. Juni 2026 verbindet die Südtiroler Fluggesellschaft SkyAlps Kärnten zweimal wöchentlich (Donnerstag & Sonntag) direkt mit Rom.

Die Verbindung wird im Zeitraum vom 4. Juni bis zum 1. November 2026 bedient und deckt somit die gesamte Tourismussaison vom Vorsommer über die Ferienzeit bis hin zu den Herbstferien ab. Tickets sind bereits ab 99 EUR pro Strecke (oneway) online unter www.skyalps.com und im Reisebüro buchbar.

Für Maximilian Wildt, Geschäftsführer des Flughafen Klagenfurt, ist die neue Strecke ein Meilenstein im aktuellen Flugplan: „Mit der neuen Direktverbindung nach Rom mit unserem Partner SkyAlps schaffen wir ein attraktives Angebot für Kärntnerinnen und Kärntner. Rom zählt zu den beliebtesten Städtezielen Europas. Kaum eine Destination vereint so eindrucksvoll Kultur, Geschichte und italienisches Lebensgefühl. Durch die optimalen Flugtage lässt sich die italienische Hauptstadt bequem und flexibel auch für einen Kurztrip entdecken.“

Wichtiger Impuls für den Kärntner Tourismus

Auch für den Tourismusstandort Kärnten wird die neue Strecke als wichtiger Impuls gesehen. „Italien ist mit rund 325.000 Nächtigungen jährlich ein wichtiger Herkunftsmarkt für Kärnten. In der Region Latium rund um Rom ist die Flucht vor der Großstadthitze im Sommer ein wichtiges Reisemotiv. Hier kann Kärnten mit milden Temperaturen und einer Auszeit in unserer Berg- und Seenlandschaft punkten. Mit der neuen Flugverbindung können wir dieses Potenzial gezielt ansprechen und Kärnten als gut erreichbare Urlaubsdestination positionieren. Entsprechend verstärken wir unsere Marketingaktivitäten in den Bereichen Social Media, Print und TV und bewerben den Direktflug auch mit großflächigen Plakaten in Roms Stadtzentrum“, betont Klaus Ehrenbrandtner, Geschäftsführer der Kärnten Werbung.

Der Flugplan im Überblick

  • Rom - Klagenfurt 
    Donnerstag: Rom (FCO) – Klagenfurt (KLU) 09:45 11:25 
    Sonntag: Rom (FCO) – Klagenfurt (KLU) 12:40 14:20
  • Klagenfurt-Rom 
    Donnerstag: Klagenfurt (KLU) – Rom (FCO) 12:10 13:50 
    Sonntag: Klagenfurt (KLU) – Rom (FCO) 15:05 16:45

SkyAlps, die 2021 gegründete italienische Fluggesellschaft mit Sitz und Drehkreuz in Bozen, verbindet mittlerweile acht Länder und mehr als 20 europäische Städte mit Direktflügen. Die Flotte besteht aktuell aus acht Flugzeugen des Typs DASH-8 Q-400 mit einer Kapazität von jeweils 76 Sitzen. (red)

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Foto: privat

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Redakteur / Managing Editor

Dieter ist seit 25 Jahren wichtiger Teil des Profi Reisen Verlag-Teams. Fast jedes geschriebene Wort, das die Redaktion verlässt, geht über seinen Schreibtisch.



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