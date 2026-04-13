Crystal Grace: Sterneküche auf hoher See

Neu gegenüber den Vorgängerschiffen: Alle drei Restaurants verfügen über Außenbereiche, in denen Gäste bei gutem Wetter unter freiem Himmel speisen können. Michael Steffl, Director Trade Sales EMEA bei Crystal, betont die Bedeutung des gastronomischen Angebots für die Zielgruppe: „Die Qualität und die Variabilität des kulinarischen Angebots sind im Luxusbereich bei vielen Kreuzfahrtgästen mitentscheidend bei der Wahl des Schiffes." Mit Nobu Matsuhisa, Massimiliano Alajmo und Riccardo Giraudi habe man drei Köche und Gastronomen mit internationalem Renommee gewinnen können.

Umi Uma: Japanische Küche mit peruanischen Einflüssen

Bereits auf den Vorgängerschiffen arbeitete Crystal mit dem japanischen Koch und Gastronomen Nobu Matsuhisa zusammen – diese Kooperation wird auf der Crystal Grace fortgesetzt. Das auf Deck 5 gelegene Umi Uma bietet 84 Gästen Platz und gliedert sich in zwei Bereiche: eine Sushibar ohne Reservierungspflicht sowie einen Hauptbereich, in dem Matsuhisas Signature-Gerichte serviert werden – japanische Küche mit peruanischen Einflüssen, für die er bekannt ist.

Osteria d'Ovidio: Venezianische Küche, modern interpretiert

Für die italienische Küche an Bord sind die Brüder Massimiliano und Raffaele Alajmo verantwortlich. Massimiliano Alajmo erhielt seine dritten Michelin-Sterne noch vor seinem 30. Geburtstag. In der Osteria d'Ovidio auf Deck 10 stehen Gerichte der venezianischen Küche auf der Karte, modern interpretiert: etwa Vitello Tonnato, Safran-Risotto mit Lakritzpulver, geräuchertes Thunfisch-Carpaccio oder Pistazieneis. Das Restaurant bietet 68 Innenplätze sowie eine Terrasse mit weiteren 20 Sitzplätzen.

Beefbar: Steakhouse mit erweitertem Konzept

Die Beefbar ist in mehreren Städten vertreten, darunter London, Paris, Monaco, Dubai und New York. Seit 2024 ist das Steakhouse-Konzept von Gründer Riccardo Giraudi auch bei Crystal an Bord. Auf der Crystal Grace belegt die Beefbar Deck 10 mit 56 Innen- und 58 Außenplätzen. Neben Fleischgerichten folgt das Angebot dem sogenannten Beef-Reef-Leaf-Prinzip – also Fisch- und Meeresfrüchte sowie vegetarische Gerichte ergänzen die Karte.

Erster Neubau seit 25 Jahren

Die Crystal Grace ist das erste neu gebaute Hochseekreuzfahrtschiff von Crystal seit 25 Jahren. Das 61.800 Tonnen schwere Schiff bietet Platz für maximal 650 Gäste, die alle in Außensuiten untergebracht sind. Das Verhältnis von Besatzung zu Passagieren ist vergleichsweise hoch, was bei Luxusreedereien als Qualitätsmerkmal gilt. Landausflüge und begleitende Veranstaltungen werden vom Reiseveranstalter Abercrombie & Kent organisiert.

Business-Ansprechpartner für die Reisebranche ist bei Crystal Michael Steffl, Director Trade Sales EMEA: msteffl@crystalcruises.com. (red)