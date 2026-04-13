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Gruber Reisen: Karibikfeeling in Kroatien
Wer Karibikfeeling sucht, muss nicht weit fliegen. Die dalmatinische Insel Brač begeistert mit türkisblauem Wasser, kilometerlangen Kiesstränden und einem der bekanntesten Strände der Adria – und mit dem BRETANIDE Sport & Wellness Resort von Gruber Reisen wartet direkt vor Ort ein All-Inclusive-Haus der gehobenen Klasse.
Touristisches Herzstück der Insel ist Bol an der Südküste. Der lebhafte Hafen, kleine Cafés mit einheimischen Spezialitäten und ein malerisch am Meer gelegenes Dominikanerkloster verleihen dem Ort mediterranes Flair. Unbestrittenes Highlight ist jedoch der Zlatni Rat – das „Goldene Horn". Die Halbinsel, deren Form sich je nach Wind und Strömung stetig verändert, zählt zu den bekanntesten Naturschauspieren der Adria und macht Bol zu einem der gefragtesten Badeorte Kroatiens.
Sport, Wellness und kulinarische Highlights
Nur wenige Gehminuten vom Goldenen Horn entfernt liegt das BRETANIDE Resort in direkter Meereslage. Die weitläufige Anlage mit mediterraner Vegetation gruppiert sich rund um einen solarbeheizten Pool. Ein von Kiefern gesäumter Feinkiesstrand mit Wassersportangeboten liegt direkt vor dem Haus, ein deutschsprachiges Animationsprogramm sorgt für Abwechslung.
Untergebracht werden die Gäste in Standardzimmern, modernisierten Superiorzimmern, Suiten oder Familienzimmern. Kulinarisch setzt das Resort auf regionale Frische: Das Buffetrestaurant arbeitet täglich mit saisonalen Produkten, während ein Spezialitätenrestaurant dalmatinische Klassiker – von luftgetrocknetem Schinken bis Ziegenkäse – im Olivengarten unter freiem Himmel serviert.
Bequeme Anreise aus Österreich
Die hohe Stammkund:innenquote und zahlreiche Weiterempfehlungen unterstreichen die Qualität des Hauses. Für österreichische Urlauber:innen gestaltet sich die Anreise unkompliziert: Direktflüge ab Graz und Linz sowie ein Bäderbus ab Graz bringen Gäste direkt zur Insel – der Flughafen liegt nur einen kurzen Transfer vom Resort entfernt. (red)
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Autor/in:
Dieter Putz
Redakteur / Managing Editor
Dieter ist seit 25 Jahren wichtiger Teil des Profi Reisen Verlag-Teams. Fast jedes geschriebene Wort, das die Redaktion verlässt, geht über seinen Schreibtisch.
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