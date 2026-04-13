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FH Salzburg: Im Sommer nach Pristina
Seit 9. April 2026 verbindet die Fluggesellschaft GP Aviation Salzburg mit der kosovarischen Hauptstadt Pristina. Bis 25. Oktober geht es zweimal wöchentlich – jeweils donnerstags und sonntags – von der Mozartstadt in den Kosovo.
„GP-Aviation erweitert unser Streckennetz ab Salzburg mit einer neuen Direktverbindung in den Kosovo. Pristina ist ein großer Wunsch der kosovarischen Community in unserer Region und ermöglicht es tausenden Menschen, ihre Familien schnell, bequem und ohne Umsteigen zu besuchen. Gleichzeitig stärkt die Verbindung die engen wirtschaftlichen Beziehungen und bietet Businessreisenden eine zeitsparende und attraktive Option,“ so Flughafengeschäftsführerin Bettina Ganghofer.
Die Direktverbindung komme damit der großen Nachfrage der kosovarischen Community nach, denn im Einzugsgebiet des Flughafens Salzburg würden schätzungsweise 40.000 bis 60.000 Menschen mit familiären Wurzeln im Kosovo leben. Diese Bevölkerungsgruppe reise erfahrungsgemäß besonders häufig in den Kosovo, vor allem zu Familienbesuchen, Feiertagen und aus privaten und geschäftlichen Gründen. Die neue Strecke ermögliche es künftig zahlreichen Mitbürger:innen, ihre Familien im Kosovo rasch und bequem besuchen zu können, so der Flughafen Salzburg in der Pressemitteilung
Touristisches und geschäftliches Reiseziel
Auch touristisch entwickelt sich die Region stetig und wird immer mehr zu einem Geheimtipp für Individualreisende. So verfügt Pristina etwa über eine sehr lebendige Café- und Ausgehkultur. Außerdem locken Regionen wie Prizren oder die Rugova-Schlucht zunehmend auch österreichische Wanderer und Naturliebhaber an.
Österreich gilt historisch bedingt als wichtiger Handelspartner und einer der größten ausländischen Direktinvestoren. Daher ist die Direktverbindung auch für Businessreisende interessant, die Geschäftsbeziehungen mit dem Kosovo haben.
Über GP Aviation
Die Fluggesellschaft wurde 2020 von dem Schweizer Ganesh Piga gegründet und hat ihren Hauptsitz in Sofia. Die Fluggesellschaft hat sich vor allem auf Verbindungen in und aus dem Kosovo spezialisiert, fliegt aber auch Städte wie Basel, Zürich, Genf, Berlin, Nürnberg, Düsseldorf oder etwa Ljubljana an. (red)
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Autor/in:
Dieter Putz
Redakteur / Managing Editor
Dieter ist seit 25 Jahren wichtiger Teil des Profi Reisen Verlag-Teams. Fast jedes geschriebene Wort, das die Redaktion verlässt, geht über seinen Schreibtisch.
Touristiknews des Tages
13 April 2026
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