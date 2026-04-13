Celebrity Cruises zahlt Bonusprovision

Auf Celebrity Central, dem Vertriebspartnerportal von Celebrity Cruises, finden Reiseprofis alle Details zur Bonusprovision sowie umfangreiches Social-Media-Material zur laufenden Endverbraucher-Kampagne. Hier gelangt man auch zur deutschen Broschüre mit allen Reiserouten.

Weitere Frühlingsaktionen

Celebrity Cruises hat aktuell mehrere Sonderaktionen für Kreuzfahrten aufgelegt. Gäste profitieren dabei von ermäßigten Kabinenpreisen und zusätzlichen Bordguthaben pro Kabine: Gäste, die bis zum 5. Mai 2026 eine Celebrity-Kreuzfahrt mit Abfahrten bis 30. April 2028 buchen, können bei Doppelbelegung kräftig sparen. Die zweite Person, die eine Kabine teilt, bekommt im Angebotszeitraum eine Ermäßigung in Höhe von bis zu 75% auf den Kreuzfahrtpreis. Zusätzlich freuen sich Celebrity-Gäste im gleichen Angebotszeitraum über Ersparnisse von bis zu 500 EUR pro Kabine. Dieses Angebot ist für alle Kabinen-Kategorien und Kreuzfahrten weltweit gültig, außer für Galapagos-Reisen und für Celebrity River Cruises.

Im Rahmen eines weiteren neues Specials – es gilt vom 13. bis 30. April 2026 – gibt es zusätzlich auf ausgewählte Europa-Kreuzfahrten auch noch Bordguthaben in Höhe von bis zu 500 USD pro Kabine.

Infos zu den Vertriebsaktionen der Reederei finden Agents auf der deutschsprachigen Facebook-Seite: www.facebook.com/groups/celebrityexpi (red)