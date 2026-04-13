TUI befragt Reisebüros zur Servicequalität und lockt mit Gewinnen

Im Fokus der anonymen Vertriebsumfrage steht die Servicequalität des TUI-Servicecenters. Bewertet werden unter anderem Erreichbarkeit, Bearbeitungsgeschwindigkeit und lösungsorientiertes Arbeiten. Darüber hinaus werden die Zufriedenheit mit den Expi-Aktionen, der Informationsplattform TUI NEWSNET sowie die Betreuung durch die TUI Vertriebseinheiten abgefragt. Auch das Schulungsangebot und digitale Support-Tools wie FAQs und das Kontaktformular innerhalb der TUI Express Hilfe stehen auf dem Bewertungsprogramm.

Für TUI sei die Umfrage Teil einer langfristigen Strategie: Der Veranstalter setze seit Jahren auf den kontinuierlichen Ausbau der Reisebüropartnerschaft und wolle mit dem Feedback gezielt Schwachstellen identifizieren und die Servicequalität steigern, so TUI in der Presseaussendung.

Teilnahme zahlt sich aus

Wer die Umfrage ausfüllt, nimmt automatisch an einem Gewinnspiel teil. Verlost werden drei Veranstaltergutscheine im Wert von 500, 300 und 100 EUR. Unabhängig vom Glück erhalten alle Teilnehmenden 500 Extrapunkte auf ihr Agenturkonto beim TUI Expiclub. Je mehr Punkte im laufenden Geschäftsjahr gesammelt werden, desto höher wird die Ermäßigung für Reisebüromitarbeitende im nächsten Jahr. Details zur Umfrage finden sich im TUI Newsnet.