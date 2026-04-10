Krisenhinweise - powered by A3M für die Woche 15/16

Sieben Kontinente, 195 Länder, acht Milliarden Menschen: Unsere Welt steht niemals still. Tagtäglich bewegen unzählige Ereignisse die Bevölkerung in den unterschiedlichsten Teilen des Planeten - Wahlen werden abgehalten, Proteste organisiert und neue Krisenherde tun sich auf. Viele der Geschehnisse gehen in der allgemeinen Informationsflut des digitalen Zeitalters oftmals unter, einige andere sind auch schlichtweg zu weit weg. Um den Überblick zu behalten, stellt Krisenfrühwarn-Experte A3M für uns wöchentlich eine Auswahl der wichtigsten Ereignisse zusammen.

Protest gegen AfD-Landesparteitag in Magdeburg:

Für morgen ist anlässlich des AfD-Landesparteitags eine Protestaktion in der Nähe der Hyparschale in Magdeburg, Sachsen-Anhalt, geplant. Es ist mit erhöhten Sicherheitsvorkehrungen und mit Operationen von Sicherheitskräften zu rechnen. Gewaltsame Zusammenstöße zwischen Sicherheitskräften und Demonstranten sind möglich. Reisende sollten Vorsicht walten lassen, Demonstrationen, Straßenblockaden, Menschenansammlungen und Aufmärsche von Sicherheitskräften weiträumig meiden sowie Anweisungen der Sicherheitskräfte befolgen.

Parlamentswahlen in Ungarn:

Am Sonntag finden politisch überaus aufgeladene Parlamentswahlen in Ungarn statt, die auch über die Zukunft von Viktor Orban entscheiden. Mit erhöhten Sicherheitsvorkehrungen ist besonders am Wahltag zu rechnen. Bereits im Vorfeld sind Demonstrationen möglich. Diese können zu lokalen Verkehrseinschränkungen führen. Reisende sollten Demonstrationen und Proteste meiden, in der Nähe von politischen Veranstaltungen und Einrichtungen erhöhte Vorsicht walten lassen sowie Anweisungen der Behörden befolgen.

Präsidentschaftswahlen in Peru:

Ebenfalls am Sonntag werden Präsidentschaftswahlen in Peru stattfinden. Im Vorfeld und nach der Verkündigung der Ergebnisse sind Demonstrationen möglich. Es ist mit erhöhten Sicherheitsvorkehrungen zu rechnen, vor allem am Wahltag und nach der Verkündigung der Wahlergebnisse. Reisende sollten Demonstrationen und Wahlkampfveranstaltungen grundsätzlich meiden sowie Anweisungen der Sicherheitskräfte befolgen.

Songkran in Thailand:

Von Montag bis Mittwoch findet landesweit das Neujahrsfest Songkran in Thailand statt, das das bedeutendste Fest des Landes darstellt. Während dieser Zeit gelten strenge Einschränkungen für den Verkauf von Alkohol. Mit erhöhten Sicherheitsvorkehrungen ist zu rechnen, Demonstrationen sind möglich. Diese können zu lokalen Verkehrseinschränkungen und gewaltsamen Zwischenfällen führen. Reisende sollten Demonstrationen und Proteste meiden, in der Nähe von politischen Veranstaltungen und Einrichtungen erhöhte Vorsicht walten lassen sowie Anweisungen der Behörden befolgen.

ÖPNV-Streik in Neapel:

Für Montag ist zwischen 11 und 15 Uhr ist ein Streik im öffentlichen Nahverkehr geplant, der von der Gewerkschaft OSR ORSA Autoferro in der italienischen Metropole Neapel (Region Kampanien) organisiert wird. Sollte der Streik wie geplant und mit hoher Beteiligung stattfinden, ist mit Einschränkungen im lokalen Nahverkehr zu rechnen. Auch vor und nach den offiziellen Streikzeiten kann es aus organisatorischen Gründen zu Einschränkungen kommen. Reisende sollten Verspätungen in ihrer Reiseplanung berücksichtigen.

Demonstration in Portugals Hauptstadt:

Für Donnerstag ist eine Protestaktion vor der Versammlung der Republik in Lissabon geplant. Es ist mit erhöhten Sicherheitsvorkehrungen und mit Operationen von Sicherheitskräften zu rechnen. Gewaltsame Zusammenstöße zwischen Sicherheitskräften und Demonstranten sind möglich. Reisende sollten Vorsicht walten lassen, Demonstrationen, Straßenblockaden, Menschenansammlungen und Aufmärsche von Sicherheitskräften weiträumig meiden sowie Anweisungen der Sicherheitskräfte befolgen.