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Sunny Cars: Stabiles Preisniveau trotz herausforderndem Umfeld


Sunny Cars
Trotz herausfordernder Rahmenbedingungen zeigt sich der Mietwagenmarkt im März 2026 stabil. Kund:innen profitieren von moderaten Preisen und verlässlicher Verfügbarkeit.

Laut aktueller Analyse von Sunny Cars profitieren Kund:innen derzeit sowohl von stabilen Kosten als auch von einer guten Verfügbarkeit in vielen gefragten Urlaubsdestinationen. Der Mietwagenmarkt präsentiert sich im März 2026 damit weitgehend stabil.

Preisniveau mehr als 5% niedriger

Nach einem volatilen Verlauf im Vorjahr haben sich die Preise zuletzt auf einem moderaten Niveau eingependelt. Im Vergleich zu 2025 liegt das durchschnittliche Preisniveau demnach um mehr als 5% niedriger. Damit ergibt sich für Reisende eine spürbare Entlastung bei der Urlaubsplanung. Gleichzeitig bleiben externe Einflussfaktoren wie die Energiekrise und geopolitische Spannungen weiterhin im Marktumfeld präsent. Dennoch konnten sich die Preise in den ersten Monaten des Jahres stabilisieren.

Buchungsverhalten verändert sich

Das Buchungsverhalten für die Reisesaison 2026 zeigt differenzierte Entwicklungen. Spontane Buchungen sind leicht rückläufig, während klassische Urlaubsdestinationen weiterhin konstant nachgefragt werden. Besonders Länder wie Spanien, Portugal und Griechenland verzeichnen stabile Buchungseingänge. Insgesamt lagen die Buchungen in den vergangenen Wochen leicht über dem Vergleichszeitraum 2025. Dies deutet auf ein anhaltendes Vertrauen der Kund:innen hin, insbesondere in Bezug auf planbare und verlässliche Reiseangebote.

Top-Zielgebiete in Europa

Auch im März führt Spanien das Ranking an, gefolgt von Portugal, Griechenland und Italien. Einziges Fernreiseziel in den Top Fünf bleiben die USA. Mit Blick auf das erweiterte Ranking folgen dahinter Großbritannien, Frankreich, Deutschland und Kanada. Wirft man einen genauen Blick auf die unterschiedlichen Regionen, punkten vor allem die europäischen Inseln von Spanien, Italien und Portugal. Insgesamt betrachtet verzeichneten alle Top-Zielgebiete heuer höhere Buchungseingänge für den März als im vorherigen Jahr. (red)

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Foto: privat

Autor/in:

Redakteurin

Julia Trillsam hat Publizistik- und Kommunikationswissenschaft an der Universität Wien studiert. Jetzt ist sie bereit, die Welt zu bereisen. Je sonniger die Destination, desto schneller sind ihre Koffer gepackt.



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