RateHawk feiert Jubiläum mit Gewinnspiel und Hotelaktionen

Die B2B-Online-Plattform RateHawk feiert im Jahr 2026 ihr 10-jähriges Bestehen. Anlässlich des Jubiläums startet das Unternehmen ein internationales Gewinnspiel sowie eine zeitlich begrenzte Aktion mit Sonderkonditionen für Hotels in stark nachgefragten Destinationen.

Gewinnspiel mit 100 Preisen

Das Gewinnspiel beginnt am 7. April und läuft über vier Wochen bis einschließlich 4. Mai. Insgesamt werden 100 Preise vergeben, wobei jede Woche 25 Gewinner:innen ermittelt werden. Um teilzunehmen, müssen Agents lediglich Buchungen über RateHawk vornehmen. Jede Buchung nimmt automatisch am Gewinnspiel teil – je mehr Buchungen, desto höher sind die Gewinnchancen.

Die Gewinner:innen werden nach dem Zufallsprinzip ausgewählt und direkt von ihrer zuständigen Kundenbetreuung verständigt. Die wöchentlichen Preise werden auf den Social-Media-Kanälen von RateHawk bekanntgegeben - diese umfassen unter anderem hochwertige Technik-Gadgets und Hotelgutscheine sowie digitale Geschenkkarten, Treuepunkte und exklusive RateHawk-Merchandising-Artikel.

Sonderaktionen für Hotels weltweit

Parallel zum Gewinnspiel bietet RateHawk zwischen 20. und 30. April eine globale Hotelaktion an. Dabei stehen 100 ausgewählte Hotels mit speziellen Jubiläumstarifen und Rabatten zur Verfügung. Die buchbaren Reisezeiträume variieren je nach Unterkunft. Die Angebote umfassen Destinationen in Europa, Asien und Afrika. Dazu zählen unter anderem Frankreich, das Vereinigte Königreich, Italien, Portugal sowie die Türkei und Bulgarien. Auch Fernziele wie Thailand, Indonesien, Kenia, die Malediven oder Vietnam sind Teil der Aktion. (red)