TUI Live Erleben-Tour auf Fuerteventura und Gran Canaria

Gemeinsam mit Richard Steiner, TUI Österreich Key Account Manager Vertrieb, ging es für die 14 teilnehmenden Reiseprofis kürzlich nach Fuerteventura und Gran Canaria. Ziel der TUI Live Erleben-Tour war es, die Produktvielfalt der Destinationen kennenzulernen und die Beratungsqualität im Reisebüro weiter zu stärken. Die Gruppe reiste ab Wien und München an und war in den Häusern TUI Magic Life Fuerteventura, Riu Palace Oasis und Seaside Palm Beach untergebracht.

Breites Hotelspektrum auf zwei Inseln

Für einen umfassenden Überblick über das Hotelangebot – mit unterschiedlicher Größe, Angebotskonzepten und für verschiedene Zielgruppen – standen auf beiden Inseln zahlreiche Besichtigungen auf dem Programm. Präsentiert wurden unter anderem die Anlagen TUI Magic Life, mehrere Häuser der Marke Riu wie Riu Oliva Beach und Riu Palace Meloneras, verschiedene Princess Hotels sowie weitere Unterkünfte wie Don Gregory, Bull Costa Canaria & Spa und H10 Playa Meloneras.

Inselrundfahrt und Katamaran-Ausflug

Ergänzt wurde das Fachprogramm durch Aktivitäten: Auf Fuerteventura erlebten die Agents das Highlight der Reise – eine Katamaran-Tour, bei der Delfine in ihrem natürlichen Lebensraum beobachtet werden konnten, sowie eine Inselrundfahrt, die landschaftliche Eindrücke und regionale Besonderheiten vermittelte.

Auf Gran Canaria führte die Tour „Treasures of Gran Canaria“ zu ausgewählten Orten der Insel. Stationen waren unter anderem der Barranco los Azulejos mit seinen farbigen Felsformationen, der Ort La Aldea sowie der Aussichtspunkt Mirador del Balcón. In Agaete besichtigte die Gruppe die Finca La Iaja, wo die Tour mit einem gemeinsamen Mittagessen endete. (red)