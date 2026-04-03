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Schmetterling integriert TUI Musement in GO4IT


Tech Trends - Foto: dizain / shutterstock.com
Schmetterling International hat seine Marketinglösung GO4IT um einen neuen Service für Reisebüros erweitert: Ab sofort werden Erlebnisangebote von TUI Musement automatisiert und passend zur gebuchten Reise vorab an Endkunden versendet.

Endkund:innen würden dadurch vor Reisebeginn eine personalisierte E-Mail mit passenden Aktivitäten und Ausflügen im jeweiligen Zielgebiet erhalten. Die Angebote seien auf die gebuchte Reise abgestimmt und würden ermöglichen eine direkte Buchung bereits im Vorfeld des Urlaubs. Für Reisebüros entstehe daraus ein zusätzlicher Kontaktpunkt in der Kundenkommunikation, der die Beratungsleistung sinnvoll ergänze und neue Umsatzpotenziale erschließe.

Zusätzliche Verdienstmöglichkeiten

Die Integration erfolge vollständig automatisiert über GO4IT. Der Versand der E-Mails laufe im Namen des jeweiligen Reisebüros, ohne zusätzlichen Aufwand im Tagesgeschäft. Gleichzeitig würden GO4IT-Nutzer von zusätzlichem Umsatzpotenzial profitieren: Für gebuchte Erlebnisse erhalten sie eine attraktive Provision. Zudem werden die Umsätze – mit Ausnahme einzelner Produkte – dem TUI Gesamtumsatz zugerechnet, heißt es in der Presseaussendung von Schmetterling International.

Interessierte Agenturen können GO4IT derzeit sechs Monate kostenfrei testen. Anschließend beträgt der monatliche Preis 24,90 EUR. (red)

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Redakteur / Managing Editor

Dieter ist seit 25 Jahren wichtiger Teil des Profi Reisen Verlag-Teams. Fast jedes geschriebene Wort, das die Redaktion verlässt, geht über seinen Schreibtisch.



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