TUI Care Foundation: Grüne, digitale Ideen für Spanien

Gerade in der Hauptsaison treibt der Tourismus mitunter Wohnkosten in die Höhe, belastet die Infrastruktur an einigen Hotspots, stellt die Abfallentsorgung vor wachsende Herausforderungen und belastet die einheimische Bevölkerung. Der Klimawandel verschärft die Situation insbesondere mit Blick auf die Wasserressourcen zusätzlich. Gleichzeitig vernachlässigen viele Tourismusunternehmen digitale Lösungen und lassen Chancen für mehr Wettbewerbsfähigkeit und nachhaltige Lösungen ungenutzt, denn: Neue Technologien – von Datenanalysen und digitalen Plattformen bis hin zu KI-gestützten Tools – eröffnen neue Möglichkeiten, Gästeströme im Jahresverlauf zu steuern, weniger bekannte Reiseziele zu erschließen und Tourismusangebote zu diversifizieren. Maßnahmen, von denen die Gemeinden vor Ort konkret profitieren können.

Technologien sollen Aufgaben übernehmen

Vor diesem Hintergrund hat die TUI Care Foundation in Partnerschaft mit der Entwicklungsagentur Target 8.9 und in Zusammenarbeit mit Wayra Telefonica „TUI Futureshapers Spain“ ins Leben gerufen. Das zweijährige Accelerator-Programm unterstützt junge Unternehmerinnen und Unternehmer dabei, grüne und digitale Lösungen für den Tourismussektor zu entwickeln. Die Initiative vernetzt Universitäten, Innovationszentren und Tourismusunternehmen und zielt darauf ab, das touristische Ökosystem insgesamt zu einem Motor für langfristigen Wohlstand zu entwickeln. Mit modernen Technologien sollen wesentliche Aufgaben wie Dezentralisierung und Diversifizierung angegangen werden, um die Gemeinden zu stärken und die Umwelt zu schützen.

Talentenetzwerk

TUI Futureshapers Spain wird dafür mit lokalen Universitäten und Innovationszentren zusammenarbeiten und ein Netzwerk von Talenten aufbauen. In sechs praxisorientierten Schulungsmodulen werden 100 junge Teilnehmende ihre digitalen Kompetenzen stärken, um grüne Lösungen für den spanischen Tourismussektor zu entwickeln. Dieser Pfad gipfelt in einem zweitägigen Tourismus-Hackathon: Rund 50 junge Unternehmer:innen werden dann intensiv mit Mentoren zusammenarbeiten, um funktionsfähige Produkte zu entwickeln.

Weltweit aktiv

Das Projekt ist Teil des globalen TUI Futureshapers-Programms. Es unterstützt engagierte Menschen in Tourismusdestinationen, die soziale und ökologische Herausforderungen in unternehmerische Chancen verwandeln wollen. Das Programm wird auf der ganzen Welt umgesetzt, darunter die Kapverden, Jamaika, Marokko, Namibia, Griechenland, Tunesien, Ägypten, Albanien, Portugal, Schweden, Großbritannien, Kolumbien, Sansibar, die Dominikanische Republik und Laos. (red)