Anlässlich des Woman Day 2026 stellt Ruefa Frauen als zentrale Zielgruppe in den Mittelpunkt. Am 9. April 2026 finden in drei Pop-up-Stores in Wien, Eisenstadt und Pasching sowie in allen österreichweiten Reisestores Aktionen mit persönlicher Beratung, Reiseangeboten und begleitenden Programmpunkten statt.

Woman Day in den Ruefa Stores

In den drei offiziellen Woman Day Ruefa Pop-up-Stores am Schwedenplatz in Wien, in Eisenstadt und in der PlusCity Pasching erhalten Kundinnen vor Ort die limitierten Woman Trend Bags. In einer davon befindet sich zusätzlich ein besonderer Ruefa Reisemoment in Kooperation mit Turkish Airlines und Attitude Hotels. Neben der Ausgabe der Trend Bags warten auch Snacks, Getränke und süße Überraschungen auf die Besucherinnen, während Reiseexpert:innen vor Ort Inspiration und persönliche Beratung für die nächste Traumreise bieten.

Reiseideen für Frauen

Ruefa präsentiert zum Woman Day auch ein abwechslungsreiches Programm an Reisevorschlägen, das speziell auf Frauen und ihre vielfältigen Lebensrealitäten zugeschnitten ist. Dazu zählen Überraschungsreisen zum Muttertag, erlebnisreiche Urlaube mit der besten Freundin, entspannte Familienauszeiten sowie Me-Time-Angebote für alle, die zwischendurch Zeit für sich benötigen. Auch thematische Retreats, Kulturangebote und besondere Eventreisen stehen auf der Ruefa Woman Day Landingpage gebündelt zur Verfügung und dienen als Inspiration. „Bei Ruefa erhalten unsere Kundinnen Expertise von Frauen für Frauen – individuell, maßgeschneidert und mit viel Erfahrung, denn jede Reise und jede Frau ist einzigartig“, so Birgit Wallner, Vorständin des Verkehrsbuero.

Hotelgutschein für Neubuchungen

Wer zwischen dem 9. und 16. April 2026 eine Reise mit einem Mindestbuchungswert von 2.500EUR bucht – sowohl in den österreichweiten Ruefa Reisestores als auch online – erhält außerdem einen exklusiven Hotelgutschein für eine Nacht für zwei Personen im Hotel Astoria Vienna, Curio Collection by Hilton. Der Gutschein wird ausgegeben, solange der Vorrat reicht.

Gewinnspiel: Reise an die Ostsee gewinnen

Zeitgleich startet Ruefa am 9. April 2026 ein Gewinnspiel, bei dem eine exklusive Reise an die Ostsee verlost wird. Der Gewinn beinhaltet eine Woche Urlaub im Doppelzimmer inklusive Frühstück im 4* Hotel Aja Warnemünde sowie Flug ab/bis Wien und Hoteltransfer. Die Teilnahme ist in allen Ruefa Reisestores österreichweit möglich.

Weitere Informationen unter: ruefa.at/woman-day (red)