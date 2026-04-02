Ab kommenden Mittwoch, 8. April 2026, steigt der Preis einer Reiseregistrierung für Großbritannien von 16 auf 20 Pfund (von etwa 18 EUR auf ca. 23 EUR). Der ÖAMTC rät Reisenden, rechtzeitig eine "Electronic Travel Authorisation" (ETA) zu beantragen und Drittanbieter zu vermeiden.

Seit April 2025 benötigen Tourist:innen aus der EU bei Reisen ins Vereinigte Königreich eine Einreisegenehmigung. Beantragt werden kann die ETA über eine entsprechende App. ÖAMTC-Reiseexpertin Dagmar Redel warnt vor Drittanbietern, die für eine Reiseregistrierung hohe Zusatzgebühren verlangen. Reisende sollten stattdessen für die Registrierung die offiziellen App nutzen.

Bearbeitung kann "bis zu 72 Stunden dauern"

"Da die Bearbeitung bis zu 72 Stunden dauern kann, empfehlen wir im Sinne einer stressfreien Anreise, die Registrierung am besten schon mehrere Wochen im Vorhinein zu erledigen", sagte Redel. Im Falle einer Ablehnung müsse man bei der Botschaft ein Visum beantragen.

Wer sich ohne ETA-Antrag auf den Weg macht, wird entweder von den Fluglinien nicht mitgenommen oder bei der Einreise bei der Passkontrolle abgewiesen. Eine ETA kann auch bei Zwischenstopps auf britischen Flughäfen notwendig sein. "Reisende sollten sich in jedem Fall rechtzeitig bei der Fluglinie erkundigen, ob es sich bei der Zwischenlandung in Großbritannien um einen Transit mit oder ohne Grenzkontrolle handelt", ergänzte Redel. (APA / red)