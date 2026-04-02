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TUI Live Erleben: One Night in Kopenhagen
Der Kurztrip bot den zehn teilnehmenden Agents einen kompakten Einblick in die Destination – und das mit nur einer Übernachtung vor Ort.
Für einen kompakten Überblick über das Angebot und die Highlights der Stadt reisten die Agents von 24. bis 25. März 2026 gemeinsam mit Richard Steiner, TUI Österreich Key Account Manager Vertrieb, mit Austrian Airlines von Wien nach Kopenhagen. Nach der Landung startete die Gruppe auch schon zu einer kombinierten Stadtrundfahrt mit Bus und zu Fuß. Auf dem Programm standen die Kopenhagener Oper, die Kleine Meerjungfrau sowie Schloss Amalienborg - die Residenz der dänischen Königsfamilie. Nach dem Mittagessen auf einem lokalen Streetfood-Markt folgte eine Bootstour durch den Hafen von Kopenhagen. Der Tag endete mit einem gemeinsamen Abendessen im Restaurant Nyhavns Faegekro.
One Night in Kopenhagen
Nach einer Nacht im NH Collection Kopenhagen startete der zweite Tag mit einer Radtour durch die Stadt nach dem Motto „Do like the locals“. Die Route führte in den Meatpacking District „Kodbyen“ sowie in den Nordhafen. Neu im Programm war der Besuch von Schloss Christiansborg, in dem sich das dänische Parlament befindet. Zum Mittagessen wurde traditionelles Smørrebrød serviert. Am Nachmittag stand dann noch Schloss Rosenborg auf dem Programm. Anschließend hatten die Teilnehmer:innen noch Zeit für individuelle Aktivitäten wie Einkäufe oder Stadtbummel bevor der Transfer zum Flughafen erfolgte. Mit vielen Eindrücken und neuem Destinationswissen ging es dann für die Agents mit Austrian Airlines wieder zurück nach Wien. (red)
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Autor/in:
Julia Trillsam
Redakteurin
Julia Trillsam hat Publizistik- und Kommunikationswissenschaft an der Universität Wien studiert. Jetzt ist sie bereit, die Welt zu bereisen. Je sonniger die Destination, desto schneller sind ihre Koffer gepackt.
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