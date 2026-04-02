Eberhardt Travel: Stabile aber veränderte Nachfrage

Vor dem Hintergrund der aktuellen angespannten Lage im Nahen Osten zeigt sich die Buchungsentwicklung bei Eberhardt Travel dennoch insgesamt robust. Die Nachfrage verlagert sich dabei erwartungsgemäß in Richtung etablierter, stabiler Destinationen sowie flexibel gestaltbarer Reiseangebote. „In einem volatilen Umfeld bleibt Reisen ein grundlegendes Bedürfnis. Unsere Aufgabe ist es, unseren Kund:innen verlässliche, sichere und zugleich anpassungsfähige Angebote bereitzustellen“, erklärt René Wächtler, Prokurist des Unternehmens. "Besonders unsere Frühbucherrabatte mit flexiblen Konditionen werden von den Kund:innen stark nachgefragt."

Maßnahmen zur Stabilisierung

Um auf die veränderten Rahmenbedingungen zu reagieren, hat Eberhardt Travel verschiedene operative Maßnahmen umgesetzt. Dazu zählen eine proaktive Kommunikation bei Änderungen von Reiserouten oder Flugverbindungen sowie erweiterte Umbuchungsoptionen innerhalb des Produktportfolios. Zudem erfolgt ein laufendes Monitoring geopolitischer Entwicklungen zur Risikobewertung.

Das breit aufgestellte Portfolio des Unternehmens erweist sich in der aktuellen Situation als stabilisierender Faktor. Die Nachfrageverschiebung könne demnach weitgehend innerhalb bestehender Angebote aufgefangen werden. Umbuchungen erfolgen überwiegend auf gleichwertige Alternativdestinationen oder spätere Reisezeiträume innerhalb desselben Segments.

Verschiebung zu stabilen Zielregionen

Innerhalb des Destinationsportfolios zeigt sich eine klare Entwicklung hin zu als stabil wahrgenommenen Regionen. Südeuropa bleibt ein zentraler Nachfragefaktor, insbesondere Destinationen wie Spanien, Griechenland, Italien und Frankreich. Diese werden sowohl als Flug- als auch als Busreisen angeboten. Zudem verzeichnen Europa-Kreuzfahrten eine steigende Nachfrage. Auch Ziele in der DACH-Region sowie angrenzende Nahdestinationen gewinnen an Bedeutung, vor allem aufgrund kurzer Anreisezeiten und hoher individueller Planbarkeit. Parallel dazu steigt die Nachfrage nach Busreisen.

Fernreiseziele außerhalb von Konfliktregionen entwickeln sich stabil, wenn auch mit veränderten Buchungsvorläufen. Reisen in den Nahen Osten wurden nach Beginn der aktuellen Konflikte zunächst bis Ende Mai storniert. Destinationen wie Ägypten, Zypern, Aserbaidschan und die Türkei bleiben weiterhin buchbar und tragen zur Stabilisierung der Buchungszahlen bei. (Red)