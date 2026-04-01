TAP Air Portugal führt mit „Economy Prime“ eine neue Kabinenklasse auf der Langstrecke ein. Die neue Kategorie positioniert sich zwischen Economy und Business Class und soll mehr Komfort sowie zusätzliche Services im Economy-Segment bieten. Flüge starten ab 1. Juni 2026, Tickets sind bereits buchbar.

Mehr Platz und Privatsphäre

Die neue Kabine umfasst 12 Sitze und befindet sich direkt hinter der Business Class. Die Anordnung erfolgt mit vier Sitzen pro Reihe, wobei der jeweilige Seitensitz frei bleibt. Dadurch soll eine ruhigere und privatere Atmosphäre an Bord geschaffen werden. Economy Prime wird sowohl in der A330- als auch in der A321LR-Flotte eingesetzt und ergänzt das bestehende Langstreckenangebot der Airline.

Zusatzleistungen am Boden und an Bord

Passagier:innen profitieren bereits am Flughafen von zusätzlichen Services wie Premium-Check-in, bevorzugter Gepäckabfertigung, Fast-Track-Zugang zur Sicherheitskontrolle sowie Priority Boarding. An Bord umfasst das Angebot ein erweitertes Catering mit zwei warmen Speisen zur Auswahl, die bis zu 24 Stunden vor Abflug vorbestellt werden können. Ergänzt wird das Produkt durch ein Amenity Kit sowie ein Premium-Kissen.

Weitere Informationen unter: www.flytap.com (red)