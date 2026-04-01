Der Bericht zeigt umfassend, wie ökologische und soziale Verantwortung im Unternehmen umgesetzt wird: Studiosus setzt auf Dialogforen, Workshops in den Destinationen, Impact Assessments, den Ausbau von Bahnreisen und hochwertige Klimaschutzprojekte. Auch am Firmensitz in München werden Maßnahmen zur Ressourcenschonung umgesetzt.

Tony Reyhanloo, Head of Corporate Responsibility der Studiosus-Gruppe, erklärt dazu: „Nachhaltige Entwicklung entsteht im Dialog mit den Menschen vor Ort – er ist der Schlüssel. Genau hier setzen unsere Dialogforen, Nachhaltigkeits-Workshops und Impact Assessments an. Sie tragen konkret zur Verbesserung der Situation in den bereisten Ländern bei. Dabei bauen wir – ebenso wie beim Klimaschutz – auf starke Partnerschaften, um Gutes zu bewirken.“

Lokale Lösungen mit Wirkung

Seit mehr als 25 Jahren veranstaltet Studiosus Dialogforen in den Destinationen. Dieses Konzept des Stakeholder-Engagements wurde 2025 um gezielte Nachhaltigkeits-Workshops mit lokalen Leistungsträger:innen und NGOs erweitert. Schwerpunkte 2025 waren: In Albanien arbeitet Studiosus mit ECPAT Albania zur Stärkung von Kinderrechten, in Tansania werden Maßnahmen zum Schutz der Rechte der Massai-Gemeinschaften umgesetzt. In Indien entstand gemeinsam mit NABU International und lokalen Partner:innen der Verhaltenskodex „Rules of the Jungle“, der Tigersafaris im Ranthambore-Nationalpark verantwortungsvoller gestalten soll.

Zudem prüft Studiosus in menschenrechtlichen und umweltbezogenen Impact Assessments die Auswirkungen von Reisen in ausgewählten Destinationen. In Saudi-Arabien war eine solche Prüfung Voraussetzung für die Aufnahme des Landes ins Programm 2025. In Südafrika beteiligte sich das Unternehmen an der Initiative „Roundtable Human Rights in Tourism“, um Risiken in der Wertschöpfungskette zu erkennen und zu minimieren.

Klimaschutz und Bahnreisen

Ein weiterer Meilenstein: 2025 wurde das Bahnreiseangebot auf 117 verschiedene Reisen ausgeweitet – ein Plus von 77% gegenüber dem Vorjahr. Außerdem teilt Studiosus mit, dass unvermeidbare Emissionen, die durch die Geschäftstätigkeit entstehen – vom Katalogdruck bis zur Durchführung der Reisen – detailliert berechnet und durch Investitionen in hochwertige Klimaschutzprojekte kompensiert werden. Insgesamt wurden 25/26 120.800 t CO₂ ausgeglichen, unter anderem durch Gold Standard zertifizierte Biogasprojekte in Indien, die gleichzeitig die Gesundheit und Lebensqualität lokaler Familien verbessern.

Nachhaltigkeit am Unternehmenssitz

Auch am Münchner Standort setzt Studiosus auf konkrete Maßnahmen: Durch den Umstieg auf digitalen Rechnungsversand konnte der Papierverbrauch um 80% reduziert werden. Der Einsatz von Papierbanderolen beim Katalogversand spare zudem jährlich rund 1,1 t Plastikfolie. Das Umweltmanagementsystem des Unternehmens ist nach ISO 14001 zertifiziert und EMAS-validiert. (red)