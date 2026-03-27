Krisenhinweise - powered by A3M für die Woche 13/14

Sieben Kontinente, 195 Länder, acht Milliarden Menschen: Unsere Welt steht niemals still. Tagtäglich bewegen unzählige Ereignisse die Bevölkerung in den unterschiedlichsten Teilen des Planeten - Wahlen werden abgehalten, Proteste organisiert und neue Krisenherde tun sich auf. Viele der Geschehnisse gehen in der allgemeinen Informationsflut des digitalen Zeitalters oftmals unter, einige andere sind auch schlichtweg zu weit weg. Um den Überblick zu behalten, stellt Krisenfrühwarn-Experte A3M für uns wöchentlich eine Auswahl der wichtigsten Ereignisse zusammen.

Gewerkschaftsdemonstration Lissabon:

Für morgigen Samstag, den 28.03., ist eine Protestveranstaltung in Lissabon geplant. Örtliche Verkehrseinschränkungen sind möglich. Reisende sollten Demonstrationen grundsätzlich meiden und Anweisungen der Sicherheitskräfte befolgen.

Demonstrationen in Fulda (D):

Ebenfalls am morgigen Samstag, den 28.03., will die Jugendorganisation der Partei AFD in Fulda einen hessischen Landesverband ab 11 Uhr im Bürgerhaus im Stadtteil Johannesberg gründen. Gegendemonstranten haben massiven Protest angekündigt. Mit erhöhten Sicherheitsvorkehrungen ist zu rechnen, lokale Verkehrseinschränkungen sind möglich. Gewaltsame Zwischenfälle können nicht ausgeschlossen werden. Reisende sollten Demonstrationen meiden und Anweisungen der Behörden befolgen.

Demonstration in Kopenhagen:

Des Weiteren ist für Samstag um 13 Uhr eine Demonstration vor der US-Botschaft in Kopenhagen geplant. Örtliche Verkehrseinschränkungen sind möglich. Reisende sollten Demonstrationen grundsätzlich meiden und Anweisungen der Sicherheitskräfte befolgen.

Parlamentswahlen in den USA:

In den USA hat die Initiative "No Kings" ebenfalls zu Demonstrationen im ganzen Land am Samstag aufgerufen. Proteste werden in verschiedenen Städten zwischen 10 und 13 Uhr (Ortszeit) stattfinden. Es ist mit erhöhten Sicherheitsvorkehrungen und mit Operationen von Sicherheitskräften zu rechnen. Reisende sollten Vorsicht walten lassen, Demonstrationen, Straßenblockaden, Menschenansammlungen und Aufmärsche von Sicherheitskräften weiträumig meiden sowie Anweisungen der Sicherheitskräfte befolgen.

Gründungsjubiläum der NPA auf den Philippinen:

Am Sonntag, den 29.03., werden auf den Philippinen aufgrund des Gründungstages der maoistischen Guerillaorganisation New People's Army (NPA) erhöhte Sicherheitsmaßnahmen gelten. In der Vergangenheit hatte die NPA an diesem Tag Anschläge auf Regierungs- und Militäreinrichtungen verübt. Reisende sollten Anweisungen der Sicherheitskräfte befolgen.

Gedenktag in Chile:

Ebenfalls am Sonntag erinnern Aktivisten in Chile an den Tag des jungen Kämpfers. In der Vergangenheit kam es dabei zu Demonstrationen und Protesten sowie zu gewaltsamen Zwischenfällen. Mit Demonstrationen und Protesten sowie erhöhten Sicherheitsvorkehrungen ist zu rechnen, auch bereits im Vorfeld. Lokale Verkehrseinschränkungen und gewaltsame Zwischenfälle sind möglich. Reisende in ganz Chile sollten Demonstrationen und Proteste meiden und Anweisungen der Behörden befolgen. Reisende in Santiago sollten außerdem Vorsicht walten lassen und jegliche Menschenansammlungen vorsichtshalber meiden.

Streiks an zahlreichen Flughäfen in Spanien:

In den Osterferien sind in Spanien wiederkehrende Streiks des Bodenpersonals an zahlreichen Flughäfen angekündigt. Betroffen sind aktuellen Berichten zufolge neben Palma de Mallorca (PMI) und Ibiza (IBZ) auch Madrid-Barajas (MAD), Barcelona (BCN), Alicante (ALC), Málaga (AGP), Gran Canaria (LPA), Valencia (VLC), Bilbao (BIO), Lanzarote (ACE) und Fuerteventura (FUE). Im Fall von Streikmaßnahmen ist mit erheblichen Einschränkungen im Flugverkehr, Verspätungen und Flugausfällen zu rechnen. Reisende sollten sich vor Reiseantritt bei ihrer Fluglinie oder ihrem Reiseveranstalter über die aktuellen Fluginformationen erkundigen.