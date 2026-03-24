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Palladium Hotel Group startet in die Saison 2026


BLESS Ibiza The Site
Mit Blick auf das Frühjahr und Ostergeschäft bringt die Palladium Hotel Group ihre Häuser in Stellung: Auf Ibiza, Menorca, Sizilien, Teneriffa sowie in Marbella und Castellón stehen in den nächsten Wochen Neu- und Wiedereröffnungen sowie zusätzliche Angebote an.

Herzstück der Saison ist „The Site Ibiza“, ein neuer Komplex, der Hotel, Kulinarik, Kunst und Retail bündelt. Das Konzept: ein integriertes Freizeit- und Kulturzentrum mit international besetzten Gastronomieformaten – darunter StreetXO von Dabiz Muñoz, COYA, Leña von Dani García, Sublimotion von Paco Roncero und TATEL Ibiza. Ergänzt wird das Angebot durch die „Ibiza Gallery“ mit Modeboutiquen und zeitgenössischer Kunst, kuratiert von der Cardi Gallery. Zwei Luxushotels sind Teil des Areals: BLESS Ibiza The Site und The Unexpected Ibiza Hotel.

BLESS baut Präsenz aus

BLESS Ibiza The Site eröffnet am 5. Juni mit 461 Zimmern und einem von Lázaro Rosa-Violán gestalteten Interieur. Neben gehobener Gastronomie setzt das Haus auf ein umfassendes Wellnesskonzept. Bereits am 23. April startet BLESS Ibiza Cala Nova (ehemals BLESS Hotel Ibiza) in die Saison. Das Haus positioniert sich ruhiger, mit Fokus auf mediterrane Küche und neuen Restaurantformaten wie „La Calita“ und dem Omakase-Konzept „Tora“. Spa, Fitness und Beauty-Angebote komplettieren das Profil.

Luxus trifft Entertainment

Das The Unexpected Ibiza Hotel öffnet am 22. April wieder und inszeniert sich als Schnittstelle von Musik, Kulinarik und Lifestyle. Neu sind Formate wie „Coffee Raves“ sowie kuratierte Eventreihen. Für Aufmerksamkeit dürfte auch die Kooperation mit Designer Roberto Cavalli sorgen, der den ikonischen Poolbereich neu gestaltet. Parallel bleibt das Ushuaïa Ibiza Beach Hotel ein Fixpunkt der internationalen Clubszene – mit DJ-Residenzen von Größen wie David Guetta, Calvin Harris und Swedish House Mafia.

Neuzugang in Castellón, All-inclusive und Adults-only

Mit dem Palladium Hotel Peñíscola (Eröffnung: 27. März) erweitert die Gruppe ihr Portfolio auf dem spanischen Festland. 315 Zimmer, mehrere Pools, Spa und die Lage nahe Altstadt und Strand sollen das Haus als komfortable Ferienadresse positionieren. 

Auf Ibiza gehen zudem zwei All-inclusive-Resorts wieder an den Start: das Grand Palladium Select Palace Ibiza (1. April) und das Grand Palladium White Island Resort & Spa (20. April). Beide richten sich an Familien und Paare mit breitem Freizeit- und Gastronomieangebot. Das Adults-only-Hotel TRS Ibiza öffnet am 24. April und setzt auf kuratierte Wellnessprogramme und Eventformate – darunter ein speziell inszeniertes „Eclipse“-Erlebnis.

Weitere Re-Openings

Zum Saisonstart zählen außerdem das Palladium Hotel Cala Llonga (nach Renovierung), das Grand Palladium Sicilia Resort & Spa sowie das Palladium Hotel Menorca. Ganzjährig geöffnet bleiben die Hard Rock Hotels in Marbella und Teneriffa mit ihrem musikgetriebenen Konzept. (red)

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Foto: privat

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Dieter ist seit 25 Jahren wichtiger Teil des Profi Reisen Verlag-Teams. Fast jedes geschriebene Wort, das die Redaktion verlässt, geht über seinen Schreibtisch.



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