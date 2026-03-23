San Franciscos Bay Bridge leuchtet wieder

Drei Jahre mussten Einheimische und Besucher:innen auf diesen Moment warten – jetzt erhellen sie bei Dunkelheit wieder die Bucht von San Francisco. Mit der vollständigen Inbetriebnahme der „Bay Lights“ auf der berühmten San Francisco-Oakland Bay Bridge kehrt ein beliebtes Kunstwerk in die kalifornische Metropole zurück.

Spenden ermöglichen Beleuchtung

Die gemeinnützige Organisation Illuminate, die hinter dem Kunstprojekt steht, hat in den vergangenen Jahren rund 11 Mio. USD an Spenden gesammelt, um die Installationsarbeiten an der Brücke zu ermöglichen. Nach der umfangreichen Modernisierung leuchten nun mehr als 48.000 LEDs – und damit doppelt so viele LED-Dioden wie bei der ursprünglichen Installation, die 2013 erstmals als temporäres, auf zwei Jahre angelegtes Kunstprojekt durch den bekannten amerikanischen Lichtkünstler Leo Villareal realisiert wurde.

Langlebige Installation

Durch die erhöhte Anzahl an LEDs ist das Lichtkunstwerk künftig von noch mehr umliegenden Gemeinden rund um die San Francisco Bay aus sichtbar. Zusätzlich gibt es jetzt Innenleuchten, die die Zufahrt in die Stadt für Autofahrerinnen und Autofahrer erhellen. Die ursprünglichen „Bay Lights“ wurden im Jahr 2023 abgeschaltet. Damals hatte Illuminate die hohen Wartungskosten als nicht nachhaltig bezeichnet. Bei der Neuauflage setzt die Organisation nun auf eine deutlich langlebigere technische Lösung. „Die Leuchten wurden von Musco Lighting, einem amerikanischen Unternehmen entwickelt, das die Herausforderung angenommen hat, nicht nur auf Haltbarkeit zu achten, sondern ein System zu bauen, das über mindestens zehn Jahre zuverlässig funktioniert“, erklärt Ben Davis, Gründer und Chief Visionary Officer von Illuminate.

Gefeiertes Comeback

In der Bevölkerung stößt die Rückkehr der Lichter auf große Begeisterung. „Ich pendle zwischen der Stadt und Alameda, und mit den neuen Lichtern wird diese Strecke noch magischer und schöner. Ich glaube, wir alle können ein wenig Glanz im Alltag gut gebrauchen“, sagt die Einheimische Grace Truman. Auch San Franciscos Bürgermeister, Daniel Lurie, begrüßte die Rückkehr der Installation als kulturellen Meilenstein für die Stadt: „Die Bay Lights sind ein ikonisches Symbol von San Francisco und der gesamten Bay Area. Die Lichtinstallation wird unserer Stadt und der ganzen Region Schönheit und Stolz verleihen.“

Im Schatten der Golden Gate Bridge

Die San Francisco-Oakland Bay Bridge, zumeist nur Bay Bridge genannt, ist eine zweigeschossige Brücke und überspannt die Bucht von San Francisco. Sie verbindet seit 1936 die beiden kalifornischen Städte San Francisco und Oakland miteinander. Im Jahre ihrer Fertigstellung war sie mit 13,3 Kilometer die längste Brücke der Welt. Insgesamt verlaufen 6,8 Kilometer über Wasser. Bis heute ist sie eine der weltgrößten Hängebrücken. Die San Francisco-Oakland Bay Bridge besteht aus zwei Brückenzügen; dazwischen liegt Yerba Buena Island. Die Konstruktion aus Stahl erreicht eine Höhe von 160 Metern und eine Breite von fast 79 Metern. Sie ist ausschließlich für den Autoverkehr geöffnet.

1989 wurde die Brücke durch ein Erdbeben teilweise zerstört, damals stürzte der östliche Teil der Bay Bridge ein. Ingenieure bauten daraufhin einen faktisch erdbebensicheren Nachfolger – dieser wurde 2013 fertig gestellt. Bis dahin führte die Bay Bridge ein Schattendasein im Vergleich mit der berühmten Golden Gate Bridge. Das sollte sich mit der Lichtinstallation durch den Künstler Leo Villareal schlagartig ändern. (red)