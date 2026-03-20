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Sunny Cars: Moderate Mietwagenpreise zu Ostern
Die Osterferien sind für viele Reisende die erste Zeit im Jahr, um in wärmere Gefilde einzutauchen. Besonders die europäischen Ziele starten nun ihre Saison.
Der Auftakt wirkt sich auch auf die aktuellen Preise für einen einwöchigen Mietwagen-Urlaub aus: Destinationen, wie Mallorca, Sizilien und Madeira, verzeichnen bereits zum Saisonauftakt überdurchschnittlich hohe Preise, während die Inseln und das Festland Griechenlands und Portugals mit einem ausgeglicheneren Niveau in das Reisejahr 2026 starten. Generell liegen die Kosten für den Mietwagen jedoch deutlich unter den Kosten des letzten Jahres – mit wenigen Ausnahmen. Welche Destinationen das Ranking als beliebteste Mietwagen-Länder bestimmen und wie sich das Preisniveau im Vergleich zum vergangenen Jahr entwickelt hat, fasst Mietwagen-Anbieter Sunny Cars zusammen.
Geringeres Preisniveau als im Vorjahr
Die Osterferien stellen für viele die erste Zeit des Jahres für eine längere Reise dar. Sei es eine Fernreise oder ein Ziel im näheren europäischen Ausland. Die gute Nachricht: Die Preise für eine Woche Mietwagenurlaub liegen im Schnitt unterhalb der Preise des vergangenen Jahres. Jedoch weisen einige Regionen bei genauerem Hinsehen deutlichere Unterschiede auf: Spitzenreiter in Europa sind die erwähnten Inseln Mallorca, Sizilien und Madeira, mit Tagessätzen von mindestens 53 EUR. Am günstigsten cruisen Reisende über die griechischen Inseln Korfu und Kreta, da hier nur Kosten in Höhe von 21 EUR anfallen. Als einziges Fernreiseziel haben es die USA ins Ranking der beliebtesten Destinationen geschafft, mit einem stabilen, aber etwas günstigerem Durchschnittsniveau. An der Westküste fallen Tagessätze in Höhe von 45 EUR (San Francisco) und 63 EUR (Los Angeles) an, traditionell ein wenig oberhalb des Durchschnitts liegt Miami mit aktuell 65 EUR. Reiseziele, die zu den diesjährigen Osterferien ein niedrigeres Preisbild zeichnen als noch 2025 sind Barcelona, Madrid, Gran Canaria und Kreta. „Das günstigere Preisniveau lässt sich unter anderem damit begründen, dass die Osterferien in diesem Jahr früher beginnen als vergangenes Jahr. Für viele beliebte EURpäische Ziele beginnt nun erst die Saison und ist noch nicht so weit fortgeschritten wie 2025“, erklärt Thorsten Lehmann, Geschäftsführer von Sunny Cars.
Top-Zielgebiete
- Spanien
- Portugal
- Griechenland
- Italien
- USA
Osterferien 2025 und 2026: Wochen-Mietwagenpreise im Vergleich
- Spanien
Spanien-Fans dürfen sich zu diesem Osterfest über durchschnittlich günstigere Preise freuen als noch 2025. Dort lagen diese bei 362 EUR, in diesem Jahr günstiger bei 324 EUR. Auf dem Festland in Madrid und Barcelona wird zu den kommenden Ferien die 400-EUR-Marke nicht geknackt (beide Destinationen liegen bei 377 EUR), anders als noch 2025, als der Kleinwagen noch 411 EUR (Barcelona) bzw. 452 EUR (Madrid) kostete. Auf Mallorca fängt mit den Osterfeiertagen die Saison an, was sich auch in den Mietwagenpreisen deutlich widerspiegelt: Reisende müssen hier 457 EUR für eine Woche Mietwagen-Ferien bezahlen, auf Lanzarote (220 EUR) und Gran Canaria (191 EUR) zeichnet sich ein deutlich günstigeres Niveau ab.
- Portugal
Mit dem Mietwagen erkunden Reisende sorglos im eigenen Tempo Portugals schönste Ecken – in dieser Saison sogar zu fast gleichen Preisen wie im Frühjahr 2025. Mit knapp unter 220 EUR gestalten Reisende ihren Roadtrip ab Lissabon ganz flexibel. Die Atlantikinsel Madeira führt fast ganzjährig die durchschnittlichen Mietwagenpreise der Top-Ziele in EURpa an, weshalb ein überdurchschnittlicher Wert mit 426 EUR keine Überraschung ist. Der Preis hat sogar leicht angezogen und liegt derzeit 43 EUR höher als vergangenes Jahr.
- Griechenland
Griechenland ist nicht umsonst eines der beliebtesten Urlaubsziele vieler Reisender. Trotz allem ist die Destination eines der günstigsten Mietwagenländer in Europa. Korfu und Kreta erkunden Reisende mit moderaten 170 EUR (2025 waren es durchschnittlich 174 EUR), ab Athen kostet ein Kleinwagen für eine Woche Ferien 152 EUR. Ein wenig teurer wird es auf Mykonos mit einem Preis von 180 EUR über die diesjährigen Osterfeiertage.
- Italien
Die Beliebtheit Italiens zu dieser Jahreszeit wirkt sich auch in den Mietpreisen aus: ab Rom erhalten Reisende ihren Kleinwagen für 343 EUR (im Vergleich: 2025 waren es 340EUR). Auf Sizilien ist ein deutlicherer Preisunterschied erkennbar, nicht nur zum Festland, sondern auch zum vorherigen Jahr: Die aktuellen Preise liegen bei 457 EUR und somit 117EUR höher als zu Ostern 2025.
- USA
Das beliebteste Fernreiseziel für einen Mietwagen-Urlaub weist in diesem Jahr ein günstigeres Preisniveau auf als noch im vergangenen Jahr. Durchschnittlich kostet ein Kleinwagen für eine Woche in den USA 429 EUR, an der Westküste pegeln sich die Preise zwischen 363 EUR (San Francisco) und 510 EUR (Los Angeles) ein. In den Südstaaten sind die Mietwagenkosten erwartbar immer etwas höher und liegen ab Miami bei derzeit 524 EUR. Die Ostküste cruisen Reisende aktuell für 320 EUR entlang (Abholung New York). Im Vergleichszeitraum 2025 haben Reisende mit 495 EUR einen deutlich höheren Durchschnittspreis gezahlt. (red)
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Autor/in:
Dieter Putz
Redakteur / Managing Editor
Dieter ist seit 25 Jahren wichtiger Teil des Profi Reisen Verlag-Teams. Fast jedes geschriebene Wort, das die Redaktion verlässt, geht über seinen Schreibtisch.
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20 März 2026
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