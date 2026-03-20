Sunny Cars: Moderate Mietwagenpreise zu Ostern

Der Auftakt wirkt sich auch auf die aktuellen Preise für einen einwöchigen Mietwagen-Urlaub aus: Destinationen, wie Mallorca, Sizilien und Madeira, verzeichnen bereits zum Saisonauftakt überdurchschnittlich hohe Preise, während die Inseln und das Festland Griechenlands und Portugals mit einem ausgeglicheneren Niveau in das Reisejahr 2026 starten. Generell liegen die Kosten für den Mietwagen jedoch deutlich unter den Kosten des letzten Jahres – mit wenigen Ausnahmen. Welche Destinationen das Ranking als beliebteste Mietwagen-Länder bestimmen und wie sich das Preisniveau im Vergleich zum vergangenen Jahr entwickelt hat, fasst Mietwagen-Anbieter Sunny Cars zusammen.

Geringeres Preisniveau als im Vorjahr

Die Osterferien stellen für viele die erste Zeit des Jahres für eine längere Reise dar. Sei es eine Fernreise oder ein Ziel im näheren europäischen Ausland. Die gute Nachricht: Die Preise für eine Woche Mietwagenurlaub liegen im Schnitt unterhalb der Preise des vergangenen Jahres. Jedoch weisen einige Regionen bei genauerem Hinsehen deutlichere Unterschiede auf: Spitzenreiter in Europa sind die erwähnten Inseln Mallorca, Sizilien und Madeira, mit Tagessätzen von mindestens 53 EUR. Am günstigsten cruisen Reisende über die griechischen Inseln Korfu und Kreta, da hier nur Kosten in Höhe von 21 EUR anfallen. Als einziges Fernreiseziel haben es die USA ins Ranking der beliebtesten Destinationen geschafft, mit einem stabilen, aber etwas günstigerem Durchschnittsniveau. An der Westküste fallen Tagessätze in Höhe von 45 EUR (San Francisco) und 63 EUR (Los Angeles) an, traditionell ein wenig oberhalb des Durchschnitts liegt Miami mit aktuell 65 EUR. Reiseziele, die zu den diesjährigen Osterferien ein niedrigeres Preisbild zeichnen als noch 2025 sind Barcelona, Madrid, Gran Canaria und Kreta. „Das günstigere Preisniveau lässt sich unter anderem damit begründen, dass die Osterferien in diesem Jahr früher beginnen als vergangenes Jahr. Für viele beliebte EURpäische Ziele beginnt nun erst die Saison und ist noch nicht so weit fortgeschritten wie 2025“, erklärt Thorsten Lehmann, Geschäftsführer von Sunny Cars.

Top-Zielgebiete

Spanien Portugal Griechenland Italien USA

Osterferien 2025 und 2026: Wochen-Mietwagenpreise im Vergleich