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Neue Rolling Stones Dauerausstellung in Alabama
Im U.S.-Bundesstaat Alabama wurde am 13. März 2026 eine große Dauerausstellung über die Rolling Stones eröffnet.
Der Standort der Ausstellung im kleinen Städchen Florence hat gute Gründe. Die Stadt liegt in der Musikstudio-Region Muscle Shoals, wo die britische Band Welthits wie „Brown Sugar“ eingespielt hat. Keith Richards hatte den ländlichen Ort vorgeschlagen, um abseits von Großstadttrubel konzentriert arbeiten zu können.
Ausstellung mit über 1.000 Exponaten
Die Ausstellung mit dem Titel „CAUTION! Stones Ahead“ umfasst mehr als 1.000 Exponate, darunter Bühnenkostüme, Konzertposter, Eintrittskarten und Schmuckstücke. Ein wiederkehrendes Motiv sind die bekannten Lippen-und-Zunge-Embleme der Band. Ergänzt wird die Sammlung durch Polaroid-Aufnahmen von Andy Warhol.
Die gezeigten Objekte stammen aus der privaten Sammlung von Gentry Allen, die laut eigenen Angaben die größte ihrer Art ist. Für die Ausstellung wurde sie in eine gemeinnützige Stiftung überführt. Allen fungiert zugleich als Kurator.
Weitere Infos zur Ausstellung
Das Museum befindet sich im Hotel Renaissance Shoals Resort & Spa im Städtchen Florence. Der Zugang erfolgt über geführte Touren in englischer Sprache, die online buchbar sind. Der Preis liegt bei 20 USD pro Person, für Gruppen werden Ermäßigungen angeboten. In Kürze soll der Besuch auch Teil des regionalen All-in-One Pass werden, der günstigen Zugang zu vielen Attraktionen unterschiedlicher Art in Alabama eröffnet.
Weitere Informationen unter: www.alabama-usa.de (red)
usa, amerika, alabama, musik, dauerausstellung, rolling stones, stones, band, kultband
Autor/in:
Julia Trillsam
Redakteurin
Julia Trillsam hat Publizistik- und Kommunikationswissenschaft an der Universität Wien studiert. Jetzt ist sie bereit, die Welt zu bereisen. Je sonniger die Destination, desto schneller sind ihre Koffer gepackt.
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