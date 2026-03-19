Neue Rolling Stones Dauerausstellung in Alabama

Der Standort der Ausstellung im kleinen Städchen Florence hat gute Gründe. Die Stadt liegt in der Musikstudio-Region Muscle Shoals, wo die britische Band Welthits wie „Brown Sugar“ eingespielt hat. Keith Richards hatte den ländlichen Ort vorgeschlagen, um abseits von Großstadttrubel konzentriert arbeiten zu können.

Ausstellung mit über 1.000 Exponaten

Die Ausstellung mit dem Titel „CAUTION! Stones Ahead“ umfasst mehr als 1.000 Exponate, darunter Bühnenkostüme, Konzertposter, Eintrittskarten und Schmuckstücke. Ein wiederkehrendes Motiv sind die bekannten Lippen-und-Zunge-Embleme der Band. Ergänzt wird die Sammlung durch Polaroid-Aufnahmen von Andy Warhol.

Die gezeigten Objekte stammen aus der privaten Sammlung von Gentry Allen, die laut eigenen Angaben die größte ihrer Art ist. Für die Ausstellung wurde sie in eine gemeinnützige Stiftung überführt. Allen fungiert zugleich als Kurator.

Weitere Infos zur Ausstellung

Das Museum befindet sich im Hotel Renaissance Shoals Resort & Spa im Städtchen Florence. Der Zugang erfolgt über geführte Touren in englischer Sprache, die online buchbar sind. Der Preis liegt bei 20 USD pro Person, für Gruppen werden Ermäßigungen angeboten. In Kürze soll der Besuch auch Teil des regionalen All-in-One Pass werden, der günstigen Zugang zu vielen Attraktionen unterschiedlicher Art in Alabama eröffnet.

Weitere Informationen unter: www.alabama-usa.de (red)