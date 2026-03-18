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Tobago führt digitales Einreiseverfahren ein
Tobago stellt die Ein- und Ausreise auf ein digitales Verfahren um. Die neue Online-Plattform ersetzt die bisherigen Papierformulare vollständig.
Die Ein- und Ausreise nach Tobago erfolgt ab sofort über eine digitale Plattform. Mit der Einführung der Online Arrival and Departure Card (ADC) werden die bisherigen papierbasierten Formulare vollständig ersetzt. Reisende können ihre Einreiseformalitäten bereits vor Abflug online erledigen. Ziel ist es, Abläufe an Flughäfen und Häfen zu beschleunigen und den gesamten Reiseprozess zu vereinfachen.
Digitale Einreisekarte wird verpflichtend
Die Nutzung der digitalen Einreisekarte ist für alle internationalen Ein- und Ausreisen verpflichtend. Nach Erstellung eines persönlichen Nutzerkontos kann das Formular bis zu 72 Stunden vor Reisebeginn online ausgefüllt werden. Zusätzlich ist der Upload der Biodatenseite des Reisepasses erforderlich. Nach erfolgreicher Übermittlung erhalten Passagier:innen eine digitale Bestätigung mit QR-Code. Dieser muss bei der Ein- oder Ausreise digital, etwa auf dem Smartphone, oder in ausgedruckter Form vorgelegt werden. Die Plattform ist mehrsprachig verfügbar und wird durch Unterstützungsangebote am Flughafen sowie durch Fluggesellschaften ergänzt.
Weitere Optimierung touristischer Abläufe
Die Einführung der digitalen ADC-Plattform ist Teil einer umfassenderen Strategie zur Optimierung touristischer Abläufe. Für Reiseveranstalter:innen und Airlines ergeben sich standardisierte Prozesse, potenziell verkürzte Abfertigungszeiten vor Ort sowie eine höhere Planungssicherheit. Parallel dazu investiert Tobago in den Ausbau der Infrastruktur. So befindet sich auch das neue Terminal am A.N.R. Robinson International Airport in der finalen Bauphase. Die Anreise nach Tobago ist unter anderem per Direktflug mit Condor ab Frankfurt im Winterflugplan 2026/27 möglich, alternativ über internationale Drehkreuze wie London oder Amsterdam.
Weitere Informationen unter: www.visittobago.de (red)
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Autor/in:
Julia Trillsam
Redakteurin
Julia Trillsam hat Publizistik- und Kommunikationswissenschaft an der Universität Wien studiert. Jetzt ist sie bereit, die Welt zu bereisen. Je sonniger die Destination, desto schneller sind ihre Koffer gepackt.
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