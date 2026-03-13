Krisenhinweise - powered by A3M für die Woche 11/12

Sieben Kontinente, 195 Länder, acht Milliarden Menschen: Unsere Welt steht niemals still. Tagtäglich bewegen unzählige Ereignisse die Bevölkerung in den unterschiedlichsten Teilen des Planeten - Wahlen werden abgehalten, Proteste organisiert und neue Krisenherde tun sich auf. Viele der Geschehnisse gehen in der allgemeinen Informationsflut des digitalen Zeitalters oftmals unter, einige andere sind auch schlichtweg zu weit weg. Um den Überblick zu behalten, stellt Krisenfrühwarn-Experte A3M für uns wöchentlich eine Auswahl der wichtigsten Ereignisse zusammen.

Protest in Rom:

Am morgigen Samstag, den 14. März 2026, ist in Rom ein Demonstrationsmarsch von der Piazza della Repubblica zur Porta San Giovanni geplant. Die Route führt durch zentrale Teile der Stadt, weshalb insbesondere im innerstädtischen Verkehr mit Behinderungen zu rechnen ist. Örtliche Verkehrseinschränkungen sind möglich.

Volksabstimmung über eine neue Verfassung in Kasachstan:

Am Sonntag, den 15. März 2026, entscheiden die Wählerinnen und Wähler in Kasachstan in einem Referendum über die Annahme einer neuen Verfassung. Im Umfeld solcher landesweiten Abstimmungen ist erfahrungsgemäß mit erhöhten Sicherheitsvorkehrungen und möglichen Beeinträchtigungen im Nahverkehr zu rechnen.

Proteste in London:

Ebenfalls für Sonntag ist in London ein Protest iranischer Dissidentengruppen und verbündeter Organisationen angekündigt, parallel zu einem geplanten Al-Quds-Tag-Marsch. Durch zeitgleich stattfindende Kundgebungen kann es in Teilen der Innenstadt zu einem erhöhten Polizeiaufgebot und Verkehrsbehinderungen kommen. Örtliche Verkehrseinschränkungen sind möglich.

Präsidentschaftswahlen im Kongo:

Außerdem finden in der Republik Kongo am Sonntag Präsidentschaftswahlen statt. Bereits im Vorfeld des Urnengangs und nach der Verkündung der Wahlergebnisse sind Demonstrationen möglich, die mit einem erhöhten Sicherheitsaufgebot einhergehen können. Reisende sollten Demonstrationen und Wahlkampfveranstaltungen grundsätzlich meiden sowie den Anweisungen der Sicherheitskräfte Folge leisten.

Landesweiter Streik des Flugpersonals:

Für Mittwoch, den 18. März 2026, ist in Italien ein landesweiter Streik des Flugpersonals von EasyJet und ITA Airways angekündigt. Arbeitskampfmaßnahmen im Luftverkehr führen regelmäßig auch vor und nach den offiziellen Streikzeiten zu operativen Störungen. Im Fall von Streikmaßnahmen ist mit größeren Einschränkungen im Flugverkehr zu rechnen; Verspätungen und Flugausfälle sind zu erwarten. Reisende sollten sich vor Antritt ihrer Reise bei ihrer Fluglinie oder ihrem Reiseveranstalter nach den aktuellen Fluginformationen erkundigen.

Balinesisches Neujahr:

Am Donnerstag, den 19. März 2026, wird auf Bali das balinesische Neujahr Nyepi begangen. Der Feiertag ist als Tag der Stille mit weitreichenden Einschränkungen des öffentlichen Lebens verbunden: Lichter, Musik und lautes Verhalten sind untersagt, der öffentliche Verkehr wird eingestellt und der Flughafen Ngurah Rai (DPS) schließt seinen Betrieb für 24 Stunden. Transitreisende dürfen den Flughafen in dieser Zeit nicht verlassen; zudem kann es in Hotels zu Einschränkungen bei der Verpflegung kommen.