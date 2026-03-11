Umfrage: Deutsche ändern trotz Krisen nur selten ihre Urlaubspläne

Laut einer Umfrage des Meinungsforschungsinstituts YouGov im Auftrag der Deutschen Presse-Agentur geben 54% der rund 1.750 im März 2026 befragten Erwachsenen an, dass geopolitische Krisen oder Konflikte ihre Urlaubspläne derzeit nicht beeinflussen.

Ganz ohne Folgen bleiben internationale Spannungen jedoch nicht: 10% der Befragten wollen ihre Urlaubspläne wegen aktueller Konflikte ändern. Bei 7% ist eine bereits gebuchte Reise unsicher geworden, und 4% mussten eine Buchung absagen oder verschieben.

Politische Stabilität als entscheidender Faktor

Für viele Reisende spielt die politische Lage eines Landes eine wichtige Rolle. 58% der Befragten berücksichtigen die politische Stabilität eines Reiseziels stark, weitere 27% zumindest teilweise. Nur 10% geben an, dass politische Stabilität für sie keine Rolle spielt. Auch Erfahrungen aus der Vergangenheit zeigen diesen Trend: 17% haben schon einmal aufgrund internationaler Krisen ihr Urlaubsziel geändert oder eine Reise abgesagt, während 80 % bisher davon nicht betroffen waren.

Tourismus bleibt krisenresistent

Die Branche rechnet trotz der aktuellen Konflikte nicht mit einem dauerhaften Einbruch der Nachfrage. Albin Loidl, Präsident des Deutschen Reiseverbands (DRV), betont: „Tourismus ist eine sehr resiliente Branche – sobald Stabilität zurückkehrt, kehrt auch die Reiselust der Menschen zurück.“ Geopolitische Krisen könnten kurzfristig die Nachfrage bremsen, langfristig ändere sich jedoch kaum etwas an der Reisebereitschaft der Deutschen. Reisende weichen in der Regel eher auf andere Ziele aus, als vollständig auf das Reisen zu verzichten. (dpa / red)