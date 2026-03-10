Sunny Cars: Mietwagen-Nachfrage im Februar deutlich gestiegen

Zum Jahresbeginn planen viele Reisende ihren ersten Urlaub des Jahres. Für zahlreiche Urlauber:innen gehört dabei ein Mietwagen zur Reiseplanung, um die Destination individuell zu erkunden. Laut einer aktuellen Analyse des Mietwagen-Anbieters Sunny Cars lag die Nachfrage im Februar 2026 rund ein Viertel über dem Wert des Vorjahresmonats. Gleichzeitig sank das Preisniveau leicht: Der durchschnittliche Buchungswert lag bei 438 EUR pro Reservierung und damit rund 5% unter dem Niveau von Februar 2025.

Preise leicht rückläufig

Nach einem kontinuierlichen Preisanstieg im Segment der Urlaubsmietwagen vom Spätsommer bis zum Jahresende 2025 zeigte sich zu Beginn des Jahres 2026 eine Trendwende. Bereits im Jänner gingen die Preise leicht zurück, im Februar setzte sich diese Entwicklung fort. Im Dezember 2025 lag der durchschnittliche Mietpreis bei einer Mietdauer von rund acht Tagen noch bei 468 EUR. Zwei Monate später lag dieser Wert bereits um rund 30 EUR niedriger.

„Leichte Schwankungen innerhalb des Jahres gehören am Mietwagenmarkt stets dazu“, erklärt Thorsten Lehmann, Geschäftsführer von Sunny Cars. Entscheidend sei vor allem der Vergleich mit dem Vorjahr, der aktuell eine leicht positive Entwicklung für Reisende zeige.

Reisebüros bleiben wichtiger Vertriebskanal

Im Vergleich zum Vorjahr ist die Nachfrage mit über 25% Zuwachs insgesamt stark gestiegen. Insbesondere bei Buchungen via Reisebüro ist der Mietwagen ein gefragter Bestandteil der Reise. So stammten fast 40% aller Buchungen im Februar aus dem Countergeschäft.

Bei den Abreisezeiträumen zeigte sich eine relativ gleichmäßige Verteilung zwischen kurz-, mittel- und langfristigen Buchungen. Einen leichten Schwerpunkt bildeten kurzfristige Buchungen für Reisen zwischen Februar und April, die rund 37 % der Reservierungen ausmachten.

Spanien bleibt wichtigstes Mietwagenziel

Besonders stark nachgefragt blieb auch im Februar 2025 Spanien, wobei neben dem Festland vor allem die Inselregionen der Balearen und Kanaren hohe Buchungszahlen verzeichneten. Mit Portugal, Griechenland und Italien folgen weitere Mittelmeerziele auf den nächsten Plätzen. Die USA bleiben die wichtigste Fernreisedestination und erreichen im Gesamtranking den fünften Platz. Dahinter folgen Deutschland, Südafrika, Großbritannien, Kanada und Frankreich. (red)