Iran - Zwei weitere Rückflüge für Österreicher:innen

Wie die Austrian Airlines (AUA) Donnerstagfrüh bekannt gaben, wird eine Maschine zunächst von der omanischen Hauptstadt Maskat nach Riad in Saudi-Arabien und dann weiter nach Wien fliegen. Ein weiteres Flugzeug fliegt ebenfalls heute direkt von Riad nach Österreich. Laut Aussendung handelt es sich um eine Airbus A320neo mit 180 und eine Boeing 777 mit 300 Sitzplätzen. Die Ankünfte sollen laut aktellem Stand am späten Donnerstagabend erfolgen.

Nach letzten Angaben des Außenministeriums sind knapp 18.000 Staatsbürger:innen in der Krisenregion registriert, davon mehr als 2.000 Reisende. Am Mittwochabend konnten 151 Personen mit einem Charterflug aus Maskat nach Österreich zurückgebracht werden.

Weitere Rückführungsflüge geplant

Das Außenministerium hatte in den vergangenen Tagen ausreisewillige Reisende aus Katar und den Vereinigten Arabischen Emiraten (VAE) mit Bussen in den Oman bzw. nach Saudi-Arabien bringen lassen. Die Teams vor Ort werden nach Angaben von Außenministerin Beate Meinl-Reisinger (NEOS) vom Jagdkommando des Bundesheeres sowie vom Polizei-Einsatzkommando Cobra unterstützt.

Gestern und heute hat das Zentrum für die Koordination von Notfallmaßnahmen (ERCC) der Europäischen Kommission die EU-Mitgliedstaaten bei der Organisation von sechs Rückführungsflügen unterstützt, die europäische Bürger sicher nach Bulgarien, Italien, Österreich und in die Slowakei zurückbringen. Weitere Rückführungsflüge im Rahmen des Verfahrens sind in den kommenden Tagen geplant, da immer mehr EU-Mitgliedstaaten sie aktiviert haben. (APA / red)