ITB Berlin: DRV präsentiert Sommerreisetrends 2026

Zum Auftakt der ITB Berlin hat der Deutsche Reiseverband (DRV) eine erste Zwischenbilanz für den Reisesommer 2026 gezogen. Trotz geopolitischer Unsicherheiten zeigt sich die Nachfrage stabil auf hohem Niveau. Frühzeitige Buchungen sorgen für ein Umsatzplus, während sich bei Fernreisen regionale Verschiebungen abzeichnen.

Mit Blick auf die aktuelle Eskalation im Nahen Osten äußert sich der Präsident des Deutschen Reiseverbandes (DRV), Albin Loidl, wie folgt: „Wir verfolgen die Situation in den betroffenen Regionen mit Aufmerksamkeit und großer Sorge. Für unsere Branche hat die Sicherheit der Reisenden und unserer Partner vor Ort immer oberste Priorität. Diese Entwicklungen zeigen uns einmal mehr, wie eng verbunden - und wie fragil - unsere Welt ist.“

Frühbucher:innen sorgen für Wachstum

Wie aktuelle Auswertungen von Travel Data + Analytics (TDA) für den Deutschen Reiseverband (DRV) zeigen, haben sich die Bundesbürger:innen nochmals früher als in den Vorjahren für ihren Sommerurlaub entschieden. Ein Großteil der Reisen wurde bereits im vergangenen halben Jahr gebucht, wodurch die Jänner-Eingänge unter dem Vorjahreswert lagen. Insgesamt weist der Buchungsstand Ende Jänner im Vergleich zum Vorjahr dennoch 7% höhere Umsätze sowie 4% mehr Gäste auf.

Das beliebteste Sommerreiseziel in der Zeit zwischen Mai und Oktober ist nach derzeitigem Stand die Türkei, dicht gefolgt von Spanien und Griechenland.

Pauschalreise und Kreuzfahrt legen zu

Weiters lässt sich anhand der Analyse feststellen: In unsicheren Zeiten setzen viele Reisende auf organisierte Angebote. Dazu erläutert DRV-Präsident Albin Loidl: „Gerade in unsicheren Zeiten setzen die Deutschen bei ihrer Urlaubsplanung auf Verlässlichkeit und Sicherheit. Diesen Trend bestätigen die aktuellen Zahlen." Demnach verzeichnen Flugpauschalreisen ein Umsatzplus von 14% bzw. 12% mehr Gäste. Auch Kreuzfahrten bleiben auf Wachstumskurs und legen im Vergleich zum Vorjahr um 10% beim Umsatz zu.

Die Top-Flugreise-Ziele im Sommer 2026 nach Umsatzhöhe

Türkei Spanien Griechenland Ägypten Italien Portugal Tunesien Malediven Bulgarien Mauritius

Die Top-Ziele am Mittelmeer verzeichnen erneut Umsatzzuwächse: Für die Türkei sind es derzeit 12%, für Spanien 5% und für Griechenland 8%. Überdurchschnittliche Umsatzsprünge erzielen Ägypten (plus 18%) und Italien (plus 17%) bei den organisierten Reisen. Auch Bulgarien hält sein starkes Vorjahreswachstum.

Fernreisen: Zuwächse im Osten, Rückgänge im Westen

Fernreisen spielen im Sommerhalbjahr zwar nicht die Hauptrolle, haben allerdings dennoch einen Anteil von 9% am Sommer-Gesamtumsatz. Besonders die östlich gelegenen Fernreiseziele erfreuen sich in diesem Jahr großer Beliebtheit bei den Deutschen: Dazu gehören die Malediven und Mauritius mit jeweils plus 27% sowie Thailand mit plus 3%. In westlicher Richtung zeigen die TDA-Auswertungen hingegen Umsatz- und Besucherrückgänge – unter anderem für die Karibik sowie für Ziele in Mittel- und Südamerika.

Besonders deutlich fällt die Entwicklung für die USA aus: Zum Buchungsstand Ende Jänner liegen sowohl die Vorausbuchungsumsätze als auch die Zahl der gebuchten Personen prozentual zweistellig unter dem Vorjahr. Im Ranking aller Reiseziele rangieren die USA derzeit auf Platz 14 (Vorjahr: 8. Platz). „Trotz der aktuellen Buchungszurückhaltung bleiben die USA gemessen an der absoluten Urlauberzahl weiterhin das meistgebuchte Fernreiseziel für den Sommer“, so der DRV-Präsident. „Kein anderes Fernreiseziel erreicht ein vergleichbares Buchungsvolumen.“ Daraus ergibt sich, dass trotz sehr guter Zuwächse in Richtung Asien die Buchungszurückhaltung für die USA das Gesamtergebnis der Fernreisen belastet. Für den Sommer stehen diese in Summe bei einem leichten Umsatzminus von 1% sowie einem Urlauberrückgang von 4%.

Laufende Wintersaison

Laut DRV ist erst Halbzeit in der laufenden Wintersaison (Anfang November 2025 bis Ende April 2026), dennoch steuert der Winter bereits auf einen positiven Abschluss zu: Der Umsatzzuwachs im Vergleich zum Winter 2025 beläuft sich derzeit auf 4%. Die Anzahl der Winterurlauber:innen liegt um 2% höher. (red)