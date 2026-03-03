Florida entdecken: Authentische Natur- und Outdoor-Erlebnisse

Abseits der bekannten Metropolen präsentiert sich Florida als vielseitiges Reiseziel für nachhaltige, entschleunigte Outdoor-Erlebnisse. Ursprüngliche Landschaften, geschützte Ökosysteme und Naturschutzprojekte laden dazu ein, die vielfältigen Angebote zu erkunden. Dazu zählen Paddelrouten durch Mangroventunnel, artenreiche Vogelhabitate, smaragdgrüne Quellen und naturbelassene Strände.

Gainesville und Alachua County

In Nordzentralflorida bieten Gainesville und Alachua County den Paynes Prairie Preserve State Park, ein National Natural Landmark und Floridas erste State Preserve. Auf über 48km Wander-, Rad- und Reitwegen sind frei lebende Bisons, Wildpferde, Alligatoren sowie mehr als 270 Vogelarten zu beobachten. Beispiele an Routen: Der La Chua Trail führt durch Marsch- und Feuchtgebiete bis zum Alachua Sink. Der Santa Fe River Paddling Trail ist als „Designated Florida Paddling Trail“ ausgezeichnet. Der Poe Springs Park mit seinen klaren Quellen und direktem Zugang zum Santa Fe River ist vor allem für Bade- und Wasseraktivitäten ideal.

Lake City: Springs Capital of the United States

Lake City lädt mit seinen Pinienwäldern, Flüssen, Wanderwegen und sogar Unterwasserhöhlen zu aktiven Outdoor-Abenteuern ein. Herzstück der Region ist der Ichetucknee Springs State Park mit acht großen Quellen, die den rund 10km langen Ichetucknee River speisen – ideal zum Paddeln, Tubing oder Schnorcheln inmitten von Vögeln, Manatis und anderer heimischer Tierwelt. Als weiterer Geheimtipp für Schwimmen, Angeln oder Kajaktouren gilt Rum Island Spring and Park, während das nahegelegene Moonshine Acres RV Park mit stilvollen Glamping-Zelten und komfortabler Ausstattung einen naturnahen, zugleich gemütlichen Rückzugsort bietet.

Florida’s Adventure Coast

An der Golfküste vereint Florida’s Adventure Coast, Brooksville–Weeki Wachee, ursprüngliche Natur mit Outdoor-Aktivitäten. Hier können Besucher:innen beispielsweise den Good Neighbor Trail per Fahrrad oder zu Fuß erkunden oder auf dem Coastal Paddling Trail durch ruhige Gewässer paddeln. Ein Highlight ist auch das Chinsegut Conservation Center – eine von acht Stationen des Great Florida Birding and Wildlife Trail. Neben Wanderwegen bietet ein barrierefreier Boardwalk Zugang zur Natur, ergänzt durch familienfreundliche Wochenendprogramme. Wer die Tierwelt vom Wasser aus erkunden will: die Clear Kayak Ecotours auf dem Weeki Wachee River ermöglichen Beobachtungen von Manatis, Fischen, Schildkröten und Vögeln in transparenten Kajaks, ohne den Lebensraum zu stören.

St. Pete-Clearwater: Naturschutz an der Golfküste

St. Pete-Clearwater im Westen Floridas ist für seine Strände, Kleinstädte und seine Kunst- und Kulturszene bekannt. Doch die Halbinsel am Golf ist auch ein wahres Naturparadies und bietet eine abwechslungsreiche Auswahl an Naturreservaten und Schutzgebieten. Das Brooker Creek Preserve ist dabei mit etwa 3.520ha das größte Schutzgebiet der Halbinsel und bietet mit Feuchtgebieten und Kiefernwäldern zahlreichen Tierarten wie Weißwedelhirschen, Waschbären, Gürteltieren und Gopher-Schildkröten Rückzugsraum. Ein besonderes Naturhighlight ist zudem der nur per Boot erreichbare Egmont Key State Park: Die Insel beherbergt Pelikane, Reiher und Fischadler, während vor der Küste häufig Delfine gesichtet werden und die naturbelassenen Strände Meeresschildkröten als Nistplätze dienen. Der Transfer nach Egmont Key wird von Hubbard’s Marina angeboten und beginnt in Tierra Verde im Fort De Soto Park.

Busch Wildlife Sanctuary

Das Busch Wildlife Sanctuary in Jupiter ist das größte Wildtier-Rehabilitations- und Umweltbildungszentrum Südfloridas. Auf acht Hektar leben über 150 einheimische Tiere, die nicht ausgewildert werden können, darunter ein kortikal erblindeter Waschbär und die östliche Kreischeule „Juno“. Besucher:innen spazieren auf befestigten Naturpfaden, nehmen an Informationsprogrammen teil und erhalten Einblicke in die heimische Tierwelt. Das Sanctuary ist täglich von 10:00 bis 16:30 Uhr geöffnet; der Eintritt erfolgt auf Spendenbasis. (red)