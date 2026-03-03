TUI präsentiert Top 100 Hotels 2026

TUI hat die Top 100 Hotels 2026 bekanntgegeben. Die Auswahl umfasst die Hotels mit den höchsten Gästewertungen im globalen TUI-Portfolio und repräsentiert rund 1% aller Partnerhotels. Maßgeblich für die Auszeichnung ist allein das Urteil der TUI-Kund:innen. Die Bekanntgabe erfolgt vor den TUI Global Hotel Awards, bei denen die Hotels offiziell geehrt werden.

Sebastian Ebel, CEO der TUI Group, sagt dazu: „Die Top 100 2026 stehen für das Allerbeste der internationalen Hotellerie. Diese Hotels übertreffen Erwartungen immer wieder, indem sie unsere gemeinsamen Gäste konsequent in den Mittelpunkt stellen.“

Top-Hotels: Mittelmeerraum, Türkei und Ägypten

Mehr als die Hälfte der diesjährigen Gewinnerhotels befindet sich im Mittelmeerraum. Auf Mallorca wurden über zehn Hotels ausgezeichnet, darunter Boutique-Unterkünfte und Resort-Klassiker. Griechenland ist mit Hotels in acht Regionen vertreten, darunter Korfu, Rhodos, Kos, Kefalonia, Chania, Heraklion, Chalkidiki und Zakynthos. Auch in Portugal, Italien und Zypern befinden sich Top-Hotels.

Die Türkei ist mit 14 Hotels in Antalya und Dalaman vertreten, Ägypten mit Häusern in Hurghada, Marsa Alam und Sharm El Sheikh. Beide Länder überzeugen laut Gästen mit Servicequalität und einem guten Preis-Leistungs-Verhältnis.

Luxus, Vielfalt, Qualität

Die Malediven sind mit acht Resorts vertreten und gelten weiterhin als Maßstab für Luxusreisen. Weitere internationale Gewinner befinden sich unter anderem in Mexiko und Thailand. Mit Blick auf die Vielfalt der diesjährigen Gewinner ergänzt Sebastian Ebel: „Die Top 100 2026 präsentieren ein beeindruckendes Spektrum – von charmanten Boutiquehotels bis zu großen Ferienresorts. Das zeigt, dass Exzellenz viele Formen annehmen kann und dass Gästezufriedenheit in jeder Art von Hotelkonzept erreichbar ist.“ Viele der ausgezeichneten Hotels gehören zu wiederholten Gewinnern und spiegeln ihre langfristige Qualitätsverpflichtung sowie die starken Beziehungen wider, die sie über die Jahre mit ihren Gästen aufgebaut haben. (red)